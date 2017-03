Malé děti si zacvičily s krtečkem.

Tábor - Školka Hastrmánek pořádá každoročně pro děti sportovní odpoledne v tělocvičně v Helsinské ulici.

Aktuálně se letos aktivity točí okolo pohádkové postavičky krtka. Proto jsme i na všech sportovních stanovištích nechali krtečka, aby předvedl dětem svoje pohybové dovednosti, a motivoval je tak k radosti z vlastních schopností ovládat svoje tělo při sportu. Alespoň se jim potom nestane, že zakopnou o krtinu stejně jako pan Zdeněk Miler, který ale shodou náhod právě v tu chvíli krtka vymyslel. Bylo to v roce 1957.

Úvodní část sportovního odpoledne patřila tanečním skupinám Aerobik, Coda a Atak. Děti předvedly rodičům krásné pohybové variace spojené s hudbou a zároveň i nové kostýmy.

Na jednotlivých stanovištích si v hlavní části programu mohly děti vyzkoušet tělesnou zdatnost spolu s krtkem, který byl pro ně velkou motivací. Už jste třeba prolézali chodbičkou pod zemí a krtinou se prohrabali na jarní zahrádku?

Vhodné tělovýchovné pomůcky jako je látkový tunel a švédská bedna nahradily přírodní prostředí a děti tak mohly hlínu ze svojí krtiny roznášet na lopatkách po zahrádce. Krtek ale uměl opravit i autíčko, prolétnout se na létajícím koberci, přetahovat s kamarádem zajíčkem, proběhnout překážkovou dráhu, lyžovat nebo se šikovně pohybovat v bublině na hladině zahradního jezírka. Pomůcky a nářadí, které promyšleně využily paní učitelky, vytvořily pohádková a zároveň bezpečná sportovní stanoviště. Lezení, běh, skoky, akrobacie i relaxace tak nenásilnou formou provázela naše „krtky" po celé odpoledne.

A že by krtek neměl rád lízátko? Stačí zhlédnout pohádku Krtek a lízátko a hned budete vědět, co je to za dobrotu. S touhle sladkou odměnou odcházely děti spokojeně domů.



Eva Gardošová