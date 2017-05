Májová slavnost otevřela i Kozí hrádek

Sezimovo Ústí - Náměstí T. Bati tradičně na 1. máj ožilo dětmi, pro které v parku skauti připravili plejádu soutěží a her. Májové slavnosti by se v Sezimově Ústí neobešly ani bez táborského Swing Bandu a Baťova běhu na Kozí hrádek.

Na tříkilometrovou trať se přesně v poledne pustila téměř stovka běžců. Na Kozím hrádku pak od 14 hodin pokračoval program zaměřený na celé rodiny. Zřícenina, na niž po vyhnání z Prahy krátce pobýval i mistr Jan Hus, je od této chvíle připravena na novou turistickou sezonu. Otevřeno bude mít kromě pondělí celý týden. Až do září ho můžete navštívit v době od 9 do 17 hodin.



Druhým hodně navštěvovaným turistickým cílem v Sezimově Ústí je vládní vila Edvarda Beneše. Návštěvní víkendy začínají 27. – 28. května a poté každý poslední víkend v měsíci až do konce října (24. – 25. června, 29. – 30. července, 26. – 27. srpna, 23. – 24. září, 28. – 29. října). Vstup je zdarma, prohlídky začínají v 10 hodin a končí v 16 hodin, trvají 45 minut. Andrea Šlechtová z Úřadu vlády ČR doporučuje návštěvníkům si čas prohlídky rezervovat v pracovních dnech od 8 do 16 hodin na telefonu 224 002 189 nebo 224 002 111.