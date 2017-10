Majitel táborské zoologické volá po trestu za smrt zubra

Tábor - Majitele a ředitele táborské zoo Evžena Korce nadzdvihla zpráva z Německa o smrti vzácného zubra evropského. Místo, aby se tam radovali, že se u nich ve volné přírodě objevil, o což se snaží i táborská zahrada, úředníci nařídili odstřel.

Zubr z táborské zoologické zahrady.Foto: Deník/Alena Šatrová

"Osobně bych to nazval prachsprostou vraždou nevinného tvora. Navíc tvora velmi vzácného," neskrývá rozčarování.

Zubr evropský sdílí středoevropský prostor s lidmi i ostatními živočichy miliony let. Zhruba od poloviny středověku se ale kvůli masivnímu lovu ocitl na hranici vyhubení a na začátku 20. století byl dokonce považován za ve volné přírodě vyhynulý druh.

"Jen díky snahám ochranářů se začal do volné přírody v nedávné minulosti postupně opět vracet. Nejvíce zubrů nyní žije na rozlehlých pláních Polska, odkud se zastřelený zubr do Německa zatoulal. Tento výlet za hranice se mu kvůli úřednické lhostejnosti stal osudným," dodává ke smutnému příběhu, kdy jeden z občanů na zubra narazil při procházce kolem Odry.

Přitom podle něj stačilo jen nepodlehnout prvotní panice ze setkání s poměrně velkým zvířetem a získat více informací. "Zabralo by to jen pár kliknutí na internetu nebo jediný telefonát s odborníkem a neznalý úředník by zjistil, že jakékoliv obavy jsou bezpředmětné. V posledních letech neexistují záznamy ani neoficiální svědectví, že by zubr ve volné přírodě někoho napadl. A to přitom například v polském Bělověžském pralese se tato zvířata dostávají s lidmi běžně do styku. Takové setkání se zatím vždy obešlo bez jakýchkoliv konfliktů, protože zubr většinou po chvíli sám odejde," ujišťuje a dodává, že úředník, který o likvidaci vzácného zvířete rozhodl, k tomu ani neměl oprávnění.

"Poukázalo na to i německé ministerstvo životního prostředí, které jediné může udělit souhlas s odstřelem. Absolutní tupost a nekompetentnost úředníka tak způsobila zcela zbytečnou smrt zvířete, které prokazatelně nikomu neškodilo. Pokud se přesto někdo bál, existovalo přijatelnější a humánnější řešení – zubra uspat a převézt zpět do Polska."

Apeluje, aby se již nic podobného nikdy neopakovalo a požaduje, aby nadřízené orgány počínání dotyčného úředníka řádně potrestaly. "Jak připomenul Christoph Heinrich ze Světového fondu ochrany přírody, „zastřelení chráněného zvířete, které nepředstavuje bezprostřední nebezpečí, je trestný čin. Mrzí mě to o to více, že naše zahrada patří k hlavním protagonistům návratu zubra do volné přírody."

Táborská zahrada jako jediná v Česku chová stádo zubrů nejcennější nížinné linie, která je nejvhodnější k vypouštění do volné přírody. V blízké budoucnosti plánuje odchovaná mláďata ve spolupráci s neziskovou společností Česká krajina vracet do přírody, kam po staletí zubři patřili.

"Bez nich je totiž česká příroda o něco chudší. Stejně jako ta německá," uzavřel Evžen Korec.