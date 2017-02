Majitel fotbalu za sebou začal zavírat dveře

Tábor - Po rozdělení dotací pro hokej a fotbal spustil majoritní majitel FC MAS Táborsko legislativní kroky k prodeji svých akcií. Ani lobbing od opozičních zastupitelů mu nepomohl.

Jiří Smrž odchází od FC MAS Táborsko.Foto: Archiv redakce

Ani hlasování zastupitelů na poměru rozdělení dotace mezi výkonnostní hokej a fotbal nic nezměnilo. Zůstalo u verdiktu radních, kteří zvýhodnili hokej. Majoritní vlastník FC MAS Táborsko Jiří Smrž už před Vánoci svoje setrvání a financování u klubu podmínil rezignací starosty Jiřího Fišera a radního Petra Havránka. Včera zavolal do redakce a svoje rozhodnutí potvrdil.

„Oba se mi vysmáli do očí, takže začínám legislativní proces k mému odchodu," potvrdil hrozbu, že táborský profi klub zůstane bez jeho milionů. Zle udělalo 500 tisíc korun, které hokej dostal navíc.

Za Jiřího Smrže a tedy i za rovné dělení 6,5 milionu se postavili opoziční zastupitelé František Dědič z ODS a Ladislav Novotný z TOP 09.

„Předložené rozdělení neodpovídá daným kritériím. Bodové hodnocení klubů bylo tendenční," adresoval radním Ladislav Novotný, jenž navrhoval každému klubu 3,25 milionu.

Radní se ale svým vzorcem 3,5 : 3,0 milionům postavili za hokej. Petr Havránek naznačil, že byli pod tlakem.

„Hokej byl až do roku 2012 podfinancován, vždy dostával méně než potřeboval, ale teď už nemohl dál fungovat a skončil by," uvedl s tím, že z tohoto důvodu pracovali s několika variantami, jak hokej v Táboře zachránit. Aby klubu zachovali všechny soutěže, museli by mu poslat 3,7 milionu. Úsporná varianta ve výši 3,5 milionu vyžadovala, aby hokejisté hledali svoje vlastní rezervy. Pokud by dostali stejně jako fotbalisté jen tři miliony, jejich A tým by musel sestoupit o třídu níž. „Nedokážu si představit, co by se na radě strhlo," komentoval tuto variantu Petr Havránek.

ŠPATNĚ MÍŘIL

Stejným kalibrem vystřelil i Jiří Smrž, jeho náboj ale cíl minul a on si vysloužil kritiku. „Vyjádření (v médiích) pana Smrže považuji za hloupé a netaktické. Ale hloupé bylo i rozhodnutí rady a zastupitelé je teď musí korigovat," zaznělo od Františka Dědiče.

Nic však nezkorigovali. Ani jeden opoziční návrh nezískal potřebnou většinu hlasů. A to jeden uvažoval o navýšení dotačního balíku o půl milionu, aby hokejisté nepřišli ani o korunu. Starosta s kolegou Havránkem si pak před hlasováním vytáhli své karty z přístroje. „Nechci, aby to vypadalo, že si kupuju setrvání ve funkci," jistil se starosta pro případ, že by jeden z protinávrhů opozice prošel.

Na poprvé ale neuspělo ani radou doporučené rozdělení, čímž by ani jeden klub nedostal ani korunu. Starosta proto předsedy klubů vyzval k zákulisní dohodě, která hokejistům vynesla potřebnou většinu. Fotbal zůstal poražený.

Jak hlasovali

1. Rozdělení 6,5 milionu rovným dílem:

PRO: Dědič, Ebert, Horejsková, Kuchař, Novotná, Novotný, Škrdletová (7x)

2. Navýšení dotace o 0,5 milionu a její shodné rozdělení mezi kluby:

PRO: Babor, Dědič, Ebert, Horejsková, Kuchař, Novotná, Novotný, Škrdletová (8x)

3. Opravné hlasování pro původní dělení 3,5 : 3 milionům:

PRO: Babor, Bastlová, Bláhová, Fišer, Havránek, Heršálková, Kacerovská, Kadilák, Kasl, Korbel, Kuchař, Petrová, Slabý, Šedivý (14x)

Při jednání chyběli: Maxová, Novák, Pavlík, Ravandi, Smrčka, Stano

Přečtěte si také:

Demise starosty

Hlasování pro stadion

Pád koalice

Do útoku