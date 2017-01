Loni byli táborští strážníci méně přísní

Tábor - Ve srovnání s rokem 2015 padlo loni v Táboře méně pokut. Do rozpočtu strážníci poslali bezmála půl milionu korun.

Městská policie Tábor. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Během loňského roku udělili táborští strážci pořádku o něco méně pokut než v předchozím roce. Přimhouřením očí nad nešvary to ale není. Táborská městská policie totiž jede v personálním oslabení. Ve stavu jí chybí tři strážníci. Velitel sboru Petr Svoboda ale uvedl i další důvody, proč bylo pokut méně. „Například ubylo klasického narušování veřejného pořádku a také bezdomovci se chovají slušněji, takže nám ubylo i převozů na záchytku," jmenuje.

Loni padlo 2252 blokových pokut za 484 300 korun a dále 227 případů poslali strážníci do správního řízení. Peníze půjdou třeba na sport.

Táborští strážníci nejčastěji trestali řidiče. „Především za špatné parkování, na které jsme se nejvíc zaměřili, zatímco měření rychlosti jsme se věnovali méně než v předchozích letech," upřesnil charakter pokut velitel Petr Svoboda.

Jakub Koutný z Tábora říká, že se snaží přestupky nedělat. „Když vidím, jak rozdávají botičky, nenapadlo by mne ve městě nezaplatit, ale u nás na sídliště občas přestupek udělám. Tam to totiž kolikrát ani jinak nejde. Když regulérní místo není, někam to auto dát musím," zmiňuje nedostatek parkovacích ploch na Sídlišti nad Lužnicí.

Také ve Veselí nad Lužnicí se strážníci potýkali s neukázněnými řidiči, kteří si vysloužili 501 blokových pokut za 155 800 korun. ,,Nejčastěji se jednalo o překročení rychlosti ve městě a porušení zákazu vjezdu ze Sokolské ulice na náměstí TGM," jmenuje prohřešky řidičů strážník Radoslav Virt.

Za narušení veřejného pořádku uložili 19 blokových pokut za 4200 korun, za porušení lesního zákona 27 za částku 5800 korun. Poslední suma poputuje MěÚ v Soběslavi. Do správního řízení poslali 12 dopravních přestupků a 56 správních deliktů. ,,Když to srovnám s rokem 2015, jsme na zhruba stejném čísle. Ubylo přestupků na veselských pískovnách, kde jich bývá tradičně nejvíce. Loni ale počasí moc nepřálo, rekreantů nebylo tolik, a proto počet přestupků nebyl tak vysoký," doplňuje Radoslav Virt.

K pokutování se strážníci neuchýlili vždy, domluvou vyřešili 1429 případů.

V téměř čtyřtisícové Plané nad Lužnicí strážníci uložili 115 blokových pokut v celkové částce 20 400 korun. Stejně jako v ostatních městech je nejvíce zaměstnaly dopravní přestupky, celkem ve 113 případech. Zbylé dvě blokové pokuty padly za přestupek proti veřejnému pořádku a proti majetku. Strážníci se také zasloužili o odchyt 27 zvířat. Ve Veselí jich pochytali 43, většinou se jednalo o zatoulané psy.