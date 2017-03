Lipová alej prořídne. Přejí si to občané a památkáři kývli

Tábor – Stromy v ulici Nábřeží v Čelkovicích ustoupí přání občané. Na uzdě ale jejich názory drží památkáři.

Lipová alej v ulici Nábřeží v Táboře Čelkovicích.Foto: Deník / Šatrová Alena



Na břehu Lužnice lípy vytváří dlouhý zelený tunel a kdo pod nimi prochází na jaře, připadá si jako ve včelím úlu. Pro lidské oko jde sice o přívětivý obraz, pro majitele domů potíž. Domy se topí ve stínu stromů. Nejde k nám vůbec sluníčko, alej je zbytečně hustá. To jsou argumenty obyvatel ulice, proč má město zasáhnout a počet stromů zredukovat. K nelibosti občanů se ale úředníci musejí řídit názorem památkářů a alej tu dál musí růst. Na redukci počtu stromů ale památkáři kývli.

Celkem na břehu padne polovina z 41 stromů a osm nových se sem dosadí. Šéf odboru životního prostředí Jan Fišer vysvětlil, že z nařízení památkového ústavu mají ale zakázané tvarovat jejich korun a smějí je pouze prořezávat. „U této aleje byla péče zanedbaná, větve se neprořezávaly tak, aby vznikla štíhlá koruna, a dalo se tak pod stromy chodit a ještě jim procházelo slunce,“ připouští Jan Fišer.

Pracovníci odboru proto ještě letos nechají u části stromů prořezat větve, aby se koruna zhruba o půl metru posunula do výšky. S kácením počítají během příští zimy, tedy na přelomu letošního a příštího roku, a se sázením nových stromů začnou za rok na podzim.

Podle Marie Šímové, jež v ulici žije již přes 70 let, tady stromy rostou co pamatuje. „Ale měly větší rozestupy, takže s prokácením ob jeden strom souhlasím. Hlavně jim ale musejí zajistit péči, pravidelně je prořezávat a také sem zasadit jiné druhy než jen lípy. Na tom by snad památkáři nemuseli trvat,“ přeje si Marie Šímová.

Památkářům jde o zachování lipového stromořadí a neporušený pohled do městské památkové rezervace Starého Města. Pavlína Oubramová z táborského odboru státní památkové péče potvrdila, že proti jejich rozhodnutí už nejede vlak a ani radnice jej nemůže změnit. „Je to nezvratné stanovisko. Respektovat musíme ochranné pásmo městské rezervace a vyjadřujeme se i regulaci zeleně. Aby nebyla nadměrná a zachovali jsme tak i historický aspekt, kdy už má zeleň historickou hodnotu. Zároveň dbáme na zachování urbanistické kompozice místa,“ vysvětluje architektka.

Z lipové aleje postupně zmizí každý druhý strom. Především ty, které nezvaný „údržbář“ svým zásahem zničil. Celkem dendrolog ukázala na 15 stromů. Místo nich nechá Tábor vysadit kultivary, které již nedorostou do takové výšky jako současné. Jan Fišer uvedl, že porostou v šestnáctimetrových rozestupech a s pravidelným výchovným řezem už se navzájem jejich koruny nepropojí a tudíž nevytvoří neprodyšnou zeď. Za zhruba deset let se k aleji vrátí, aby posoudili, zda se stromy „chovají“ podle jejich současných představ.