Libor Hrubý dostal sedm let, táborský zastupitel podmínku

České Budějovice - Ze soudní síně v pátek odešli bývalý ředitel táborské zoo Libor Hrubý a táborský advokát a zastupitel Ladislav Novotný s tresty za hrátky s úřadem pro poskytování dotací.

Dopustit se tak měl Libor Hrubý dotačního podvodu ve stadiu pokusu a poškození zájmů EU, a dále navíc podvodu na stavební firmě Eurovia. Soud mu vyměřil sedm let za mřížemi. Ladislava Novotného potrestal tříletým žalářem s odkladem na pět let. Úmyslně měl Hrubému napomáhat spáchat trestný čin. Rozsudek je nepravomocný, oba se na místě odvolali.

Ke společné kauze je svedl rok 2008 a stavba agroturistického centra v areálu zoo. Tu si Libor Hrubý zadal u Eurovie, ale peníze mu na ni chyběly. Podle předsedkyně senátu Olgy Smrčkové již v té době dobře věděl, že nebude schopný zaplatit.

Z nesnází mu tak měl pomoci kolega z advokátní kanceláře a kamarád Ladislav Novotný, který mu již dříve nabídl pro zoo pět milionů. Nyní mělo jít o deset s možností investovat až 35 milionů. Odměnou měl být podíl ve společnosti Ranč Větrovy. Ladislavu Novotnému se takový slib jeví jako nelogický, když rozpočet na agrocentrum v té době zněl na 28 milionů, který ale vícepracemi narostl na 43 milionů. Jako argument na svou obhajobu doktor Novotný použil tvrzení o podvrhu s jeho podpisem na smlouvě. To však soudkyně vyloučila."Podpis je pravý, ověřený znalci. Nedošlo ani k manipulaci s listy smlouvy, obžalovaný Novotný ani nepodepsal prázdné listy," uvedla k výsledku expertizy.

Přestože se Liboru Hrubému začaly na stole kupit nezaplacené faktury, nikdy po kolegovi nežádal ani jeden milion a dokonce mu sdělil, že z projektu sejde. Za čas přišel s informací,že stavbu předfinancuje sama Eurovia a on požádá o dotaci z ROP, čímž situaci zachrání. Součástí žádosti bylo i čestné prohlášení, že na krytí nákladů stavby do doby vyplacení dotace má peníze. Jako důkaz posloužila i smlouva s Ladislavem Novotným. "Oba ale věděli, že k plnění nikdy nedojde, že tolik peněz obžalovaný Novotný nemá. Je tedy jasné, že smlouva byla pouze formální a Ladislav Novotný se tak vědomě podílel na chování Libora Hrubého a umožnil mu spáchání trestného činu," slyšeli z úst předsedkyně senátu. K dobu obou připomněla jejich dosavadní spořádaný život, byť Libor Hrubý se již od počátku své podnikatelské éry netěšil v Táboře pověsti úspěšného podnikatele.

Eurovii způsobenou škodu 43 milionů má Libor Hrubý zaplatit. Neuspěl totiž s pokusem, že mu firma postavila něco, co si vůbec neobjednal. V jeho případě zvláštní pokus, když mu stavba rostla přímo pod okny kanceláře a tedy ji měl každý den na očích. Soud navíc prokázal, že hotovou stavbu převzal, rozjel zkušební provoz a následně ji nechal zkolaudovat, a odsouhlasil i konečnou cenu día. Z ní uhradil jen necelé tři miliony jako zálohu.

Libor Hrubý dostal souhrnný trest odnětí svobody v délce sedmi let, nyní si odpykává pětileté vězení. Dále zákaz činnosti na osm let a splacení dluhu. Ladislava Novotného potrestal soud tříletým žalářem s odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu.