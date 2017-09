Libor Hrubý děsí zastupitele i z vězení

Tábor – Táborští zastupitelé měli na stole zoo. Pomyslně mezi ně z vězení přijel i její bývalý šéf Libor Hrubý.

Bývalý majitel zoo Libor Hrubý.Foto: Deník / Redakce

Zoolog Ondřej Kott se stal vyslancem Evžena Korce, současného vlastníka zoo, aby před zastupiteli obhajoval návrh na změnu územního plánu na Větrovech. Někteří členové sboru při té příležitosti znovu vytáhli na světlo dřívější hříchy zahrady, za nimiž stojí Libor Hrubý. Toho času ve výkonu trestu. Pojali obavy, že když teď zoologické zahradě otevřou cestu ke změně využití plochy, Libora Hrubého "rozhněvají."

„Bývalý majitel se ozve, že jsme mu zkazili podnikání a dostali ho do tepláků. On využije všech možností, aby řešil svoji nedobrou situaci, do níž jsme ho z jeho pohledu zavlekli. Na to vezměte jed,“ ujišťoval kritik Libora Hrubého Ladislav Šedivý o reakci, která přijde, když současnému majiteli zahrady vyhoví.

Opoziční zastupitel z KSČM předem také oznámil, že vůli k přijetí změny územního plánu nemá, a ruku proto nezvedne. „To území sloužilo jako rozvojové pro bydlení a nevím, kdo rozhodl, že to tak nebude. Teď máme napravit nelegální stav? Nový vlastník se sice na podvodu nepodílel, ale vědomě s podvodem zahradu koupil. Tuto hru odmítám, protože si hrajeme s obyvateli Větrov,“ zdůvodnil Ladislav Šedivý. Komunisté se obávají, že když umožní změnu funkčního využití plochy zoo, zlegalizují černé stavby po bývalém vlastníkovi.

Starosta Jiří Fišer přesto nabádal ke vstřícnosti vůči snahám Evžena Korce. „Nemůžeme vycouvat z vůle něco napravit. Měli bychom se s tím poprat,“ míní.

Místostarostka Michaela Petrová z Jinak!, která má na starosti dopravu, pak podpořila kolegyni z ODS Irenu Ravandi z Větrov, která za spoluobčany navrhla, aby se majitel zoo postavil čelem k novému dopravnímu napojení zahrady. Tím by se zmírnila doprava centrem Větrov. Ondřej Kott za svého šéfa slíbil, že se budou snažit dopravu řešit. „Není to ale na pořadu dne, nicméně majitel se na novém napojení chce podílet,“ reagoval na požadavek.

Do usnesení se nakonec dostal. Dvacet zastupitelů tedy vůli k řešení územního plánu projevilo s podmínkou změny dopravy. Zahradu mnozí vnímají jako velké plus v oblasti cestovního ruchu, díky němuž Táboru roste prestiž.