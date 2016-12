Letos zvonohra zazní z náměstí T. G. Masaryka

Táborsko - Zatím nevíte, jak strávíte víkend? Tady mám pár dobrých tipů na volný čas.

Zvonohra v Táboře. Foto: Alena Šatrová

PÁTEK 16. PROSINCE

* 18 hodin, Tábor

V plaveckém bazénu můžete zjistit, co všechno umějí zdejší akvabely.

*20 hodin, Tábor

V kině Svět vás pobaví Fantastická zvířata a kde je najít ve 3D

SOBOTA 17. PROSINCE:

* 13 hodin, Měšice

Lom sv. Anna a OS Pro rodinu, tradici a budoucnost pořádají druhý ročník soutěže O nejchutnější vánoční cukroví aneb Předvánoční sousedské posezení. Přihlásit se mohou pekařky a pekaři v kategorii junior ve věku do 15 let a senior ve věku nad 15 let. Upečené kousky přineste dnes mezi 13 až 14 hodinou do jídelny školního statku v Měšicích. Následovat bude slavnostní zahájení, vyhodnocení soutěže a předání cen. Porotcem se stává každý účastník akce.

* 14 hodin, Tábor

Sobotní vycházka pro zájemce o historii má tentokrát sraz ve 14 hodin u vánočního stromu na Žižkově náměstí. Program bude zaměřen hlavně na betlémy, vánoční tradice a zvyky. Pro všechny je připraveno překvapení. Program pro dospělé povedou Jitka a Lenka Vandrovcovy, program pro děti připravila muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová.

* 14 hodin, Sezimovo Ústí

Žesťový kvintet Brasstet se představí na vánočním koncertu v kostele Povýšení sv. Kříže. V první části je koncert tvořen skladbami největších autorů z období baroka a klasicismu, v druhé části zazní nejznámější světové koledy v neobvyklých úpravách pro soprán a žestě. Začátek je ve 14 hodin, vstup zdarma.

* 15 hodin, Tábor

Netradiční mobilní zvonohra rozezní v 15, v 16 a v 17 hodin náměstí T. G. Masaryka. Unikátní hudební nástroj mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, složený z 57 zvonů různé velikosti a různých tónů, rozdává příjemnou sváteční zvonivou náladu. Na zvono hru bude hrát carillonér Radek Rejšek a uslyšíte známé vánoční koledy a melodie v netradičních úpravách.

* 15 hodin, Tábor

V Housově mlýně se koná pravidelná sobotní prohlídka filmové zbrojnice. V bohatě vybavené zbrojnici lze nejen fotografovat, ale vyzkoušet si můžete zbraně i zbroje. Například helmici z Tróji už měl na hlavě Brad Pitt. Běžné vstupné činí 75 Kč pro dospělé, 35 Kč platí děti a rodina 200 Kč (2 dospělí a 2 děti).

* 17 hodin, Zlukov

Skupina Lakomá Barka vystoupí v místní hospodě s pásmem koled a vánočních písní. V rámci koncertu pokřtí také nové CD s vánoční tématikou. Krom toho najdete na návsi k dispozici betlémské světlo a teplý punč. Přijďte si vychutnat sváteční atmosféru posledního adventního víkendu ke zlukovskému betlému.

* 18 hodin, Dírná

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice vystoupí v kostele sv. Vavřince. Adventní koncert začne v 18 hodin.

* 19 hodin, Tábor

Vánoční koncert Komorního orchestru Bolech začne v 19 hodin v Divadle Oskara Nedbala. V programu zaznějí české i evropské koledy a Česká mše vánoční Hej, Mistře! J. J. Ryby. Vstupné 180, 150 Kč.

* 19 hodin, Tábor

Koledy, chlast a rock´n´roll aneb Tradiční předvánoční večírek v Red baru ve Společenském centru Univerzita odstartuje ve 20 hodin. Utečte vánočnímu stresu a připojte se ke společnému zpívání scénkou, vtipem nebo se přijďte jen tak pobavit. V programu vystoupí Jindra Kocourek, Jája Nixová, Radek Mareš, Petr Kobian, David Peltán, Sabina Drtinová, Míla Kubka, Richard a Šárka. Nečekaní hosté jsou vítáni, o závěrečnou pařbu se postará Kosťa. Vstup 50 Kč.

NEDĚLE 18. PROSINCE:

* 11 hodin, Veselí nad Lužnicí

První vánoční charitativní Veselý flerjarmark se uskuteční dnes a zítra v kulturním domě. Na jarmaku fler i místních prodejců s nápaditým ručně a poctivě vyrobeným zbožím si vybere každý. K zakoupení budou šperky, kabelky, výrobky z keramiky a ze dřeva, háčkované, batikované a malované oděvy, výrobky z vlny, doplňky, vánoční dekorace a výrobky, přáníčka, památníčky, šperkovnice a mnoho dalšího. Děti i dospělí jistě uvítají tvořivé dílničky, kde si mohou vyrobit či dotvořit například vánoční ozdoby, sněhuláky, jednoduché šperky, vyzkoušet si malování na polštářky, malbu na keramiku, plstění z vlny, potisk plátěných tašek a vaků a další. V rámci akce bude k zhlédnutí výstava nazvaná Po uši v papíru. Jde o výstavu originálních šatů vyrobených z papíru doplněnou fotografiemi. Zahájena bude módní přehlídkou od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu. V neděli se flerjarmak koná od 11 do 19 hodin, v pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné je 30 Kč, studenti, senioři a děti od tří let platí 20 Kč. Výtěžek z prodeje podpoří Nadaci Jakuba Voráčka.

* 14.30 hodin, Tábor

Přijďte si s dětmi zpříjemnit předvánoční čas do Divadla Oskara Nedbala. Uvidíte představení Vyšla hvězda nad Betlémem v podání Divadla Drak Hradec Králové. Začátek je ve 14.30 hodin, vstupné 80, 60 Kč.

* 17 hodin, Tábor

O čtvrté adventní neděli se koná ve Sboru Božích bojovníků Církve československé husitské ve Farského ulici koncert Komorního souboru Matoška. Na programu budou vánoční písně, koledy i skladby vlastní tvorby. Začátek je v 17 hodin

* 18 hodin, Bechyně

Na náměstí TGM si přijďte vyslechnout adventní troubení z věže v podání Swing Bandu Tábor. Začátek je v 18 hodin.

* 19 hodin, Planá nad Lužnicí

Také v neděli bude mít Komorní orchestr Bolech svůj koncert. Tentokrát Českou mši vánoční Hej, Mistře! od J. J. Ryby předvede od 19 hodin v Sokolovně v Plané nad Lužnicí. Vstupné vás vyjde na 150 nebo 130 Kč.