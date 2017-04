Letos Jesus pomůže malému Zbyňkovi

Tábor - Již potřinácté letos v předvelikonoční pondělí vyvrcholí táborský charitativní projekt Velikonoce s Jesusem.

V neděli se v táborském Mileniu uskuteční charitativní koncert pro malého Zbyňka.Foto: Archiv Deníku

Koncert věnovaný jedenáctiletému Zbyňku Šimkovi v sále Milenia začne v neděli v 19 hodin a jako každý rok tu zazní rocková opera Jesus Christ Superstar v provedení Tábor Superstar Bandu.

Štěpán Pavlík z pořádajícího sdružení Fest 2004 upřesnil, nač rodina výtěžek ze sbírky využije.

"Chlapec má diagnostikován vysoce funkční dětský autismus a hyperaktivitu a dochází do táborské pobočky organizace APLA, která pro svoje klienty pořádá i odlehčovací víkendy a letní tábory, které významně ulevují Zbyňkově rodině při každodenní péči. Právě na tyto pobyty je sbírka určena, a také na cesty do školy při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech," uvedl Štěpán Pavlík s tím, že rodině malého Zbyňka můžete pomoci přispěním přímo do sbírkové kasičky, formou DMS nebo odesláním příspěvku na transparentní účet.

Jak přispět:

1/ HOTOVOSTÍ DO ZAPEČETĚNÉ SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY na 5 místech: TÁBOR - MOCCA kavárna (Pražská 232), SEZIMOVO ÚSTÍ - Kavárna a Cukrárna U Josefa, náměstí T. Bati 417, Vinotéka Dagmar Kolářová, Vítkovecká 172/6, PLANÁ NAD LUŽNICÍ - Městská knihovna, budova MěÚ, Zákostelní 720, PRAHA - Lékárna u Matky Boží, Seifertova 75, Praha 3 - Žižkov.



2/ DÁRCOVSKOU SMS ve tvaru DMS ZBYNEK 30 nebo DMS ZBYNEK 60 nebo DMS ZBYNEK 90 na telefonní číslo 87 777.



3/ PŘÍSPĚVKEM NA TRANSPARENTNÍ SBÍRKOVÝ BANKOVNÍ ÚČET: FIO banka, č.ú. 2900212569/2010



Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč probíhá online na adrese www.mileniumtabor.cz.