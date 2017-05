Lesní vzduch i borůvky: téma konference v Bechyni

Bechyně - V Bechyni v sobotu skončila třídenní odborná konference, kterou pod hlavičkou České společnosti klinické farmakologie hostily zdejší lázně.

Všechny přítomné spojovala odvěká pravda: příroda léčí. Tématem odborných diskuzí proto byla blahodárná síla přírody a její vliv na lidský organizmus, tedy i ve spojitosti s kloubními náhradami a způsobem, jak člověka po výměně kloubu co nejrychleji dostat do kondice.

Lékař Petr Petr z českobudějovické nemocnice upřesnil, že v Bechyni nemohli opomenout rašelinu, která se těží na blatech mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí. "Na rašelinu jsme tady velmoc, ale zabýváme se také léčivou silou přírody v přírodních produktech jako jsou měkké bobulovité plody, tedy borůvky a brusinky, kterých jsou u nás plné lesy. Třetím naším pilířem je pak lesní vzduch. Naštěstí v Čechách jsou stále lesy z poloviny zdravé. Především jehličnany produkují balsamické silice, které ve vzduchu cítíme hlavně po dešti. Kolik čeho obsahují, umíme přesně změřit a využít v lékařství. Ale jihočeské lesy vás léčí, i když spíte," ujišťuje lékař o kvalitě zdejších lesů s tím, že všechny tyto neviditelné síly jsou velmi důležité právě při rekonvalescenci po výměně kloubů.

Na vývoj náhrad se specializuje výzkumný pracovník a biomechanik Lukáš Franta, jenž při konferenci vysvětloval, jak důležitá je pro zdárný návrat do běžného života imunita příjemce implantátu. Způsob, jak si ji posilovat, by lidé měli hledat právě v i lese.

Než pro účastníky konference začala hlavní odborná část setkání, krojovaná "blaťačka" je uvedla do historie těžby rašeliny i vzniku bechyňských lázní, které se v polovině 20. let minulého století dostaly do majetku rodiny Krátkých, jež je restitucí v 90. letech získala zpět. K původním objektům v letech 2001 - 2003 vybudovali nejnovější lázeňský dům, jenž dostal jméno Olga po mamince dnešních spoluvlastníků Evy Märkiové a Josefa Kratkeho.