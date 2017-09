OBRAZEM: Lepší dláto v lípě, nežli huba v pípě, říká Zdeněk Helcl

Katov – Minulý víkend představili bratři František a Zdeněk Helclovi v prostorách katovského obecního úřadu soubor svých obrazů, plastik i masivních dřevořezeb.

František Helcl se věnuje především soustružení dekoračních a užitkových předmětů ze dřeva. Patří mezi ně různé vázy, misky, ale i šperkovnice a jiné neobvyklé předměty.



"Celý život jsem měl dřevo rád, a přestože jsem pracoval v úplně jiném oboru, v důchodu jsem se rozhodl začít práci se dřevem věnovat," uvedl František Helcl. Své výtvory soustruží, a vybírá si různé druhy dřev, jak měkké, tak i tvrdé.



"Ideální je, pokud je dřevo už chycené houbou, vytváří to pak vizuálně zajímavé ornamenty," dodává. Pro lepší kresbu dřeva, která vzhledově může připomínat až mramor, dává dřevěný špalek do kompostu, aby chytl dřevokaznou houbu, jež po vysoustružení dřeva originální ornament vytvoří.



Zdeněk Helcl se věnuje malování už několik desítek let a výstavu krášlí řada jeho obrazů. Kromě toho má zkušenosti také s tepáním a pasírováním do kovu. Pro vnuka též vytváří návrhy loutek – marionet. V posledních letech si ale k tomu navíc přibral ještě další koníček: vytváří masivní dřevořezby, které zdobí centrální část Katova.



K jejich tvorbě ho přivedla náhoda. Před jedenácti lety kácel jeho soused lípu, a když mu Zdeněk Helcl říkal, že by z ní měl něco vyřezat, soused místo toho přikulil špalek k němu. "Ty blbneš, maluješ.. tak já ti tam hodim vajgla," říká Zděněk Helcl s tím, že šlo o historickou větu, jež ho k novému koníčku nasměrovala. Původně si sice říkal, že by se mu dřevo mohlo hodit do kotle, ale nakonec mu to nedalo. "Vzal jsem motorovku, a zkusil jsem udělat kouli. A najednou z toho byla první socha: vodník," říká s tím, že se mu napoprvé nepodařilo hned trefit všechny proporce. "Ale je to pohádková postava, těžko říct, jaké má mít vlastně končetiny.."



Za mimořádně důležitou považuje impregnaci dřeva, a díky tomu také několik jeho soch bez obtíží přečkalo už desítku zim. "Vosk a podobné techniky vydrží jen rok nebo dva. Já používám tlakovou impregnaci, která projde dřevem téměř durch," upřesňuje. Díky tlakové impregnaci se mu podaří zabránit napadení soch hnilobou.



K vodníkovi časem přibyla hned celá řada dalších pohádkových postav. Mimo jiné také sousoší Dlouhý, Široký a Bystrozraký, jež zdobí sousedství katovského dětského hřiště.



Ale také mytická zakladatelka Katova, dřevěná Káta, jež stojí na břehu rybníčka.



Celkem už Zdeněk Helcl vytvořil více než dvacítku soch a rozhodně se nechystá skončit. Na vysvětlenou dodává: "Lepší dláto v lípě, nežli huba v pípě!"