Lákavé menu: Pivní slavnosti v Táboře, Kreativ v Soběslavi

Táborsko – Ani nadcházející víkend nenechá obyvatele Táborska nečinně ležet doma. Od pátku až do neděle se ně znovu řítí lavina zajímavých kulturních akcí a událostí, o které by rozhodně neměli přijít.

Návštěvníci si zahájení slavností evidentně užívali.Foto: David Peltán

Pátek



V táborském hotelu Palcát pokračují letošní reprezentační Pivní slavnosti. Akce, která si už v minulosti vydobyla u Jordánu obrovské renomé, znovu představí svým návštěvníkům produkci známých i malých pivovarů. Ruku v ruce s dobrým pitím a jídlem půjde i doprovodný program. Páteční chvíle v Palcátu opepří dechová hudba Hruška, Josef Dušek & Ivan Kubát (od 19 hodin) a koncert slovenské kapely Queen Peter Paul.



Další hudební delikatesy nabízí i jiné táborské kulturní destinace. V Caffe & Gallery MP7 je na 20. hodinu připraven koncert středočeské rockabilly kapely The Beautifuls. V klidnějších hudebních vlnách se ocitne Dílna Baobab, která uvítá zájemce o koncert Vojtěcha Vrtišky a Ivana Koreše.



Kulturní dům v Chotovinách bude od 20 hodin patřit milovníkům divadla, a obzvláště komedií. Spolek Oujezdáček si pro ně připravil představení Ecce Homo Homolka, vlastní divadelní ztvárnění známého filmu o svérázné rodině.



Bechyňská galerie 2+1 zve od 18 hodin na vernisáž výstavy Daniely Mikuláškové, která nese název Šijíce se dívám.



V Soběslavi je už od pátečního rána v plném proudu tradiční veletrh Kreativ - Jaro a Velikonoce. Na své si při něm přijdou milovníci tvorby všeho druhu, dobrých nápadů a originálních výrobků. Program pátečního dne zpestří v 16 hodin vystoupení soběslavských roztleskávaček a mažoretek.



V soběslavské knihovně zase od 17 hodin pohovoří členky Sokola Soběslav při besedě o historii a současnosti tohoto spolku.



Sobota



Jedním z vrcholů víkendového dění v Táboře se pochopitelně stane „finálový“ den Pivních slavností v Palcátu. Ve 20.30 hodin budou odtajněny vítězové Zlatého pivního poháru a tečku za letošním ročníkem obstará vystoupení kapely U2 revival.



Ještě předtím – od 13 do 17 hodin – si mohou lidé z Tábora i širokého okolí zaskočit do Společenského centra Univerzita, kde se koná už 3. ročník Festivalu chleba. Během něj se můžete zapojit do soutěže s vlastoručně upečeným chlebem



Nesmírně zajímavý host dorazí do táborského Milenia. Při koncertě v rámci Hearts Tour se představí jedna z nejcharismatičtějších zpěvaček poslední doby Lenny. Jejím hostem bude Jakub Ondra.



Příchod jara a den vody dodatečně oslaví v táborském lomu na Svaté Anně. Program otevře už v 15 hodin výstava fotografií studenta třetího ročníku veselské ekologické školy Dominika Ješe. Od 15.15 hodin připravili majitelé lomu manžele Mačurovi povídání o Velikonocích a českých zvycích. Děti si mohou ozdobit velikonoční vrbu.



Fotbalové hřiště v Měšicích ožije od 14 hodin závodem Dětské ligy Táborska v orientačním běhu, kterou pořádá SK Kotnov Tábor. Určena je dětem a žákům od 3 do 15 let. Připraveny jsou tři tratě podle náročnosti, přičemž závod se dá pojmout i jako příjemná procházka po lese.



Přece jen náročnější, avšak neméně příjemnou vycházku připravil pro zájemce Klub českých turistů Tábor. V 8.58 hodin odjedou její aktéři do Veselí nad Lužnicí, odkud zamíří po zhruba sedmikilometrové trase přes pískovny a Lužnici až do Vlkova.



V Chotovinách se ponese sobotní den především ve znamení sportu. Ve sportovní hale vypukne už 8.45 hodin jarní turnaj ve florbalu. Kulturní dům ovládnou od 18. hodiny oslavy 90 let chotovinského fotbalu. Všechno odstartuje výroční členská schůze, ale chybět u toho samozřejmě nesmí ani doprovodný program.



V Dražicích se všem zájemcům představí tamní základní a mateřská škola. V rámci dne otevřených dveří mohou návštěvníci zhlédnout ukázkové hodiny, tvořivé dílny i další záležitosti provázející dění v dražické škole.



Všichni gurmáni si přijdou na své v Roudné. Zasedací místnost obecního úřadu pohltí chuť a vůně nejznamenitějších sýrů a vín. Ochutnávka vypukne v 18 hodin.



Zahájení cyklistické sezony se dočkají v Mladé Vožici. K tradiční cyklovyjížďce se můžete prezentovat ve 13.45 hodin u čerpací stanice.



Na půdě Kulturního domu Soběslav pokračuje jarní a velikonoční veletrh Kreativ. Tentokrát zpestří jeho celodenní program mimo jiné i dětská přehlídka Fler Kids, módní přehlídka pro dámy Fashion Fler i prezentace šitých šperků.



Vybraná dětská hřiště v Soběslavi ožijí od 15 do 17 hodin prvním jarním dnem a organizovanými aktivitami a hrami.



Restaurace ve Vlastiboři servíruje od 19.30 hodin všem milovníkům cestování zajímavou besedu s promítáním. Jejím prostřednictvím mohou poznat Dumiru v Kyrgyzstánu.



Do sálu Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí se ve 20 hodin nastěhuje tradiční a velmi prestižní událost: Reprezentační ples Madety. K tanci a poslechu hraje populární táborská skupina Midi.



Příchod jara pochopitelně otevírá brány nejrůznějších turistických akcí. Poznávací zájezd do Jižních Čech s prohlídkou úpravny vody Plav u VD Římov a Jihočeského muzea chystají v Chýnově. Odjezd vlakem z chýnovského nádraží je v 8.08 hodin. Z Plané nad Lužnicí se zase příznivci turistiky vypraví vlakem (dojezd v 8.53 hodin) do Olbramovic, kde začíná i končí patnáctikilometrový výšlap z Plané do Plané. A konečně Sezimoústečtí zvou zájemce na návštěvu Plzně. S Jiřím Bílkem se můžete do západočeské metropole vypravit od Spektra. Odjezd je v 7 hodin, nastoupit je možno i u vlakového nádraží v Táboře (7.15).



Neděle



Příjemné, ale i užitečné chvíle na zdravém vzduchu můžete prožít díky aktivitám v Plané nad Lužnicí. V 8.10 hodin odstartuje od zastávky MHD pěší výlet s distancí 18 kilometrů, jenž nese název Vítání jara na Brusírně. V rámci této akce se ostatně mohou vydat do stejného cíle také lidé z Tábora, na které čeká desetikilometrový výšlap.

V 10 hodin se sejdou u řeky za plánskou školou všichni ti, kteří se chtějí podílet na Úklidu břehů Lužnice. Tato chvályhodná akce slaví už čtvrté narozeniny.



Soběslavské Společenské centrum Kinokavárna připravilo na 14. hodinu zhruba čtyřhodinové Deskohraní. Díky němu si můžete užít svou oblíbenou deskovou hru, případně se naučit novou. Nabídka her je mimořádně pestrá. Carcassonne, Osadníci z Catanu, Umí prase létat?, Duch a mnohé další hry čekají jen na vás.



Táborská Galerie čokolády pokračuje v pořádání minikurzů pro nejmenší. Tentokrát si děti od 4 let mohou užít od 10 až do 18 hodin tvoření s králíkem Karlíkem.



V Divadle Oskara Nedbala se koná od 14.30 hodin představení Zlatovláska v podání Těšínského divadla z Českého Těšína.



Mateřská škola Žijeme lesem na Větrovech připravila pro děti od 15 hodin Jarní slavnost s bohatým programem.