Květen si připsal hned dva rekordy naráz

Tábor - Na ten okamžik si na úřadu práce museli počkat devět let. Až letošní květen dokázal prolomit třítisícovou hranici počtu lidí bez práce.

Úřad práce. Ilustrační foto. Foto: Jaroslav Sýbek

Do června registr ÚP vstoupil s 2851 nezaměstnanými. Ředitel úřadu Pavel Kaczor upřesnil, že ve srovnání s dubnem „přišli“ v květnu o téměř 300 jmen. „Po dlouhých devíti letech tak počet nezaměstnaných poklesl pod hranici tří tisíc osob a výbornou kondici trhu práce potvrzuje také počet volných míst, která u nás mají firmy nahlášené,“ shrnul ředitel a dodal ještě jedno rekordní číslo: firmy potřebují obsadit 1713 pozic, čímž zbořily historický rekord 1583 volných příležitostí.

Pokud se podělí počet lidí počtem míst, vyjde, že na jedno místo už nepřipadají ani dva nezaměstnaní, přesně 1,7 uchazeče. Nižší hodnotu bychom ve statistikách úřadu práce našli před více než dvaceti lety. Například v květnu roku 1993 měl počet uchazečů na jedno místo hodnotu 1,62. Hned následující rok se v letních měsících dostala dokonce na 0,96. Tedy v podstatě co člověk, to jedna pozice v nabídce.

Naproti tomu krušné chvíle prožívali nezaměstnaní na konci roku 2009. Ukazatel počtu lidí na jedno volné místo se zastavil na 43,8. O jedno místo tak usilovalo 44 lidí, zatímco nyní se o něj neucházejí ani dva.

Udržovat dobrý trend zaměstnanosti na Táborsku pomáhá čínská firma Yanfeng, která ve čtvrtek oficiálně zahájila provoz. Její ředitel Jiří Rösner uvedl, že zatím přijali 170 lidí, ale do konce roku se chtějí dostat na 300 zaměstnanců. Ani to není konečné číslo, po roce 2021 by v Plané nad Lužnicí u YFAI mělo pracovat 450 lidí.

O lokalitě stavby, která začala loni v září, rozhodlo především dobré napojení na dálnici a železniční koridor, ale i mírně vyšší nezaměstnanost v kraji. „To je pro firmu příslibem snazšího náboru pracovní síly ve srovnání s regiony, kde je tento potenciál prakticky zcela vyčerpán. Spolupráce s Yanfengem je od samého počátku výborná a velmi profesionální a nábory jdou dle plánu,“ doplnil Pavel Kaczor.

Míra nezaměstnanosti v okrese Tábor dosáhla ke konci května hodnoty 4,2 procenta, zatímco duben končila na 4,6 procenta. V kraji se nejlépe daří Jindřichohradecku (1,9%), nejhůře Českokrumlovsku (4,9%). Táborsko si stále drží druhé nejhorší místo. Nezaměstnanost v kraji je 2,9 procenta a v České republice 4,1 procenta.

Nezaměstnanost v okrese: Nezaměstnanost v kraji: Chýnovsko: 3,3 %

Mladovožicko 3,5 %

Veselsko 3,9 %

Soběslavsko 4,0 %

Bechyňsko 4,1 %

Táborsko 4,2 %

Jistebnicko 4,4 % Jindřichův Hradec 1,9 %

Písek 2,1 %

České Budějovice 2,4 %

Prachatice 2,4 %

Strakonice 3,1 %

Tábor 4,2 %

Český Krumlov 4,9 %