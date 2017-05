Kuřáci už jen měsíc!

Jižní Čechy - Od 31. května mají kuřáci utrum, v hospodě si již nezapálí. Začne platit protikuřácký zákon, který vyhání kuřáky z veřejných podniků a prostor a vymezuje i prodej alkoholu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Kuřáci a podnikatelé, jichž se zákon dotýká, ho považují za omezování lidských práv, i petici sepsali. Letitý vyznavač cigaret Ladislav z Českého Krumlova si je jist, že Ústavní soud zákon v této podobě zruší. „K pivu a alkoholu cigarety nerozlučně patří. Na vsích budou muset hospodští zavřít a svede se to na EET. Jak bude majitel podnikat, je dle mého jeho věc, nikoli Parlamentu. Měl by mít možnost zřídit kuřáckou a nekuřáckou místnost, " míní Ladislav s tím, že naopak na zastávkách je zákaz kouření na místě. S kuřáckou a nekuřáckou formou pohostinství souhlasí i nekuřák Marek John z Kamenného Újezdu. To Lenka Drdáková z Kamenného Újezdu se na čisté hospody těší: „Jsem ráda, kouř mi hodně vadí, hned mě pálí oči a hrozně smrdí oblečení." Bývalá podnikatelka, která na podzim zavřela jindřichohradeckou Hospodu Na Rychtě Jana Steinhauserová považuje zákon za zbytečný: „Co pomůže, když budou chlapi kouřit na chodníku před hospodou, kudy chodí maminky s dětmi? Zákaz kouření omezuje podnikání, vždyť nekuřáci si mohou vybrat, kam půjdou. A kuřáci si udělají své soukromé kluby," míní Jana Steinhauserová.

Je možné, že kuřáky omezení naštvou natolik, že s „hřebíky do rakve" raději skoncují? Lékařka Dana Dvořáková z ambulance psychiatrického oddělení budějovické nemocnice potvrzuje velký zájem o odvykání. „Minulý týden přibylo pět pacientů, kteří se pod-robí tříměsíční léčbě přípravkem, na který některé pojišťovny přispívají," uvedla lékařka s tím, že před šesti lety byla po roce od jejího ukončení úspěšnost 80procentní.

Co zakáže, či povolí nový zákon

Absolutní zákaz kouření- v restauracích, barech, divadlech či kinech

- na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy

Elektronické cigarety

- zakázány v nemocnicích, školách či nákupních centrech, v prostředcích veřejné dopravy, zábavních zařízeních, ve sportovních halách a na dětských hřištích

- povoleny v kavárnách, barech, restauracích i v zoo

Prostory pro kuřáky

- nesmí být zřízeny v kinech, divadlech, v koncertních

- výstavních síních, ve sportovních halách

- povoleny budou v zoo