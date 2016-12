Kupci přeplácejí skutečnou cenu bytu

Jižní Čechy, Jindřichohradecko – Deník zjišťoval, jaká je situace na realitním trhu s byty.

Byt. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

Makléř Jiří Kahoun z budějovické realitní kanceláře Fortuna sdělil, že v současné době jsou byty ve městě vyprodané a kupci přeplácejí skutečnou hodnotu. „Klienti objednaní na hromadnou prohlídku bytu přijdou o čtvrt hodiny dříve, aby byli první, jiní k ceně přihodí sto tisíc. To se dřív nedělo," uvedl Jiří Kahoun.

ULOŽENÍ PENĚZ

Od začátku roku stoupla díky této situaci průměrná cena bytů ve městě až o 300 tisíc korun a zájem nepolevuje. I na sídlišti Máj má kancelář více kupců než volných bytů.

„Až padesát procent klientů byty kupuje jako investici, neplánují v nich bydlet, a proto pro ně není lokalita tak důležitá. Lze očekávat, že se zvýší nabídka bytů k pronájmu. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám hypoték ani nebudou moci být předražené," míní makléř.

MÁLO SE STAVÍ

Táborský kolega Pavel Krista potvrdil velký zájem o koupi bytů. „Jedním z důvodů je, že se v Táboře mnoho nových bytů nestaví. Nabídka vychází z toho, co je k dispozici. V podstatě vše, co se dostane do nabídky, se daří prodat," uvedl Pavel Krista.

MALÁ NABÍDKA

Koupit byt Prachaticích znamená dostat se se do nelehké situace. „Zájem o byty je velký, ale bytů do osobního vlastnictví, které by byly na prodej, je nedostatek. Největší zájem je o byty dva plus jedna," uvedl František Kott, jednatel realitní kanceláře NEMO reality v Prachaticích. Podle jeho slov je trend byty kupovat. „Očekává se totiž horší situace na trhu hypoték, takže lidé chtějí investovat nyní," doplnil.

CHYBÍ GARSONKY

Vladislav Kuncl z realitní kanceláře ve Strakonicích sdělil, že největší zájem je o menší byty. „Dva plus jedna nebo jedna plus jedna. Garsonek ve Strakonicích moc není," zmínil. Podle něho došlo s růstem ekonomiky k oživení trhu s byty. „Nejprve se zvýšil zájem o pronájmy. Pak začala růst i poptávka po koupi," dodal.

ZÁJEM PŘETRVÁVÁ

Petr Vazač, majitel kanceláře JUSTO Realbox v Písku, poznamenal, že i když ceny bytů šly rychle nahoru a od 1. listopadu platí daň z převodu nemovitostí kupující, zájem o koupi bytů přetrvává. „Ještě nejméně půl roku se budou ceny zvyšovat. Největší zájem je o sídliště dr. Milady Horákové. Je to blízko centra a přitom poměrně klidná zóna. Na druhém místě zájmu jsou rekonstruované byty v areálu bývalých Žižkových kasáren," uvedl Petr Vazač. Písecké ceny se drží na stejné úrovni jako ve větších městech (Tábor, České Budějovice).

SPÍŠE PO OPRAVĚ

V kurzu jsou menší byty i podle vedoucího pobočky MM reality v Jindřichově Hradci Jiřího Mervarta. „Velké se prodávají taky, ale stále více je zájem o ty malometrážní. Trendem je i to, že si lidé spíše berou byty po rekonstrukci, než aby trávili čas opravou. Na zrekonstruovaném bytu už je jasné, že nic víc nevymyslí. Příčky bude těžko někdo bourat a stavět jinde. Rozhodující je vzhled bytu i to, že se můžou ihned nastěhovat a nemusí nic předělávat," sdělil Jiří Mervart.

Cenový „košík" za třípokoják:

Č. Budějovice: cena bytu je 1,6 až 2,1 mil. Kč. Lepší byty v novostavbách se prodávají i za 3 mil. Kč.

Písek: 1,8 až 2 mil. Kč

Tábor – Staré město cca 2,1 mil. Kč, sídliště nad Lužnicí 1,2 až 1.4 mil. Kč

J. Hradec – v pův. stavu 850 tis. až 970 tis. Kč.

Zrekonstruovaný: cca 1,4 mil. Kč. Průměr je kolem 1,1 mil. Kč

Strakonice: v průměru 1,1 mil. Kč

Prachatice – od 800 tis. až 1,1 mil. Kč

Č. Krumlov – širší okolí centra v průměru 1,1 až 1,6 mil. Kč. (Je tu i dvoupokoják přes 3 mil. Kč)

Lipno – v bezprostřední blízkosti 2 až 3,5 mil. Kč