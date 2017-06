Kulturní hody na Táborsku: Toulavafest, Dobrovol, Vodnický den, dračí lodě

Táborsko - Obyvatelé Táborska, kteří nechtějí prosedět víkend doma na pohovce, mají také o tomto víkendu rozhodně z čeho vybírat.

Na trati Tábor – Bechyně začíná v sobotu festival Léto na Bechyňce. První cestující ve vlaku s Bobinou a Elinkou přivítá na bechyňském nádraží nejen „otec“ trati František Křižík s rodinou.Foto: Deník/Alena Šatrová

PÁTEK



BECHYNĚ



V přísálí kulturního domu bude v pátek od 15 do 19 hodin i v dalších víkendových dnech )sobota 9 – 19, neděle 9 - 16) otevřena výstava modelů historických vláčků. Na kolejištích pavla Kohoutka nebude chybět ani Křižíkův vůz EM 400.01 nebo bechyňská Elinka. Hravé děti si užijí zkušební dráhu



SOBĚSLAV



Mezi 16 až 16.45 hodin mohou rodiče se svými ratolestmi vyrazit od kina Soběslav na zábavnou stezku Soběslaví pod názvem S Bobem a Bobkem na cestách. Jejím vyvrcholením se stane divadelní představení Strašidlo cantervillské, které začne ve 21 hodin v parku před městskou knihovnou. Nastudovali ho členové divadelního souboru ZŠ Komenského.



TÁBOR



U příležitosti 15. narozenin Centra Kańka se v jeho areálu na Sídlišti nad Lužnicí koná Zahradní slavnost aneb Kaňkohraní. Progam plný her, zábavy a soutěží na sportovních a smyslových stanovištích začne v 16 hodin a vyvrcholí volnou zábavou ve večerních hodinách. Zahraje kapela Le Grace a bavit děti bude pan Jahoda. Akce je otevřena pro 25 dětí do 12 let.



V objektu bývalé elektrocentrály Trafačka v Dobrovského ulici (vedle botanické zahrady) otevře v 17 hodin slavnostní vernisáž výstavy když k nám zavedli proud. Výstava pořádaná společností České dráhy je věnovaná počátku elektrifikace železnic a historii první elektrifikované tratě u nás Tábor – Bechyně. Výstava spadá do rámce akce Léto na Bechyňce a bude v Trafačce otevřena od soboty vždy od 10 do 18 hodin.



V pátek v 19.30 hodin ožije Hotel Žižkovy lázně v Čelákovicích prvním z pravidelních hudebních country večerů se skupinou Greto. Tanec a dobrou zábavu dochutí nabídka pití i jídel z grilu.



Na Brusírně u Lužnice chystá svou oslavu kapela Němá výčitka. Zhruba dvouhodinový průřez dvanáctiletou tvorbou této formace startuje v 18.30 hodin.



SOBOTA



BECHYNĚ



Od 13 hodin ožije lázeňské město nad Lužnicí historicky první putovní akcí Toulavafest. Jeho kořením bude přehlídka místních výrobců, umělců, pivovarů. V parku na náměstí vyroste centrum pro děti a velmi rozmanitým a atraktivním programem. Připraveny jsou dva skákací hrady, trampolína, projížďky na koni, ukázka mladých hasičů SDH Malšice. Celý festival je spojen se zahájením nostalgických jízd po Křižíkově trati z Tábora do Bechyně. V programu na náměstí od 13 hodin zahraje Dechový orchestr Temelín, následuje Spanilá jízda veteránů, vystoupí Blaťácký soubor Vlastiboř, pěvecký sbor Domino a kapely D.R.C., Vejlet, Fylozofy Jam a Mnotonic Stereotype. V průběhu akce se budou prezentovat místa turistické oblasti Toulava.



Na trati Tábor – Bechyně začíná v sobotu festival Léto na Bechyňce. První cestující ve vlaku s Bobinou a Elinkou přivítá na bechyňském nádraží nejen „otec“ trati František Křižík s manželkou. Bobina přiveze cestující v 10.40, Elinka v 11.20 hodin. Start nostalgických jízd je součástí zmiňovaného Toulavafestu na náměstí v rámci Léta nad Lužnicí.



CHOTOVINY



Úctyhodné 140. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů si připomenou Chotoviny. Oslavy tohoto jubilea začnou na hřišti TJ Sokol obstará soutěž a s ní spojená dobrá zábava. Slavnostní nástup sborů je naplánován na 13. hodinu. Po celou dobu trvání akce nebude chybět doprovod živé hudby.



NEDVĚDICE



Sbor dobrovolných hasičů Nedvědice slaví v plné parádě 110. let od svého založení. Na louce u firmy České houby je u této příležitosti připraven program, který začne předáním ocenění ve 13 hodin. Zpestřením hasičské soutěže se stane například ukázka historického útoku koňskou stříkačkou.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Ve sportovním centru za řekou bude mimořádně živo. Už podesáté v historii zde mohou zájemci prožít díky všem plánským dobrovolníkům Vodnický den aneb Planá sobě. Pestrý program akce vypukne hodinu po poledni, už dopoledne ale zve návštěvě přehlídka veteránů. Od 14 do 16 hodin otevře své brány dětský ráj s hrami a soutěžemi, tvůrčími dílnami, divadelním představením plavbami po řece i pěnovou koupelí. Od 15.30 hodin je přichystána Mimoňská show, v 18 hodin se chopí otěží zábavy kapela Mary Long.



SOBĚSLAV



Kemp Plovárna za Palubou v sobotu navštíví Dobrovol. Neznáte? Tak se seznamte… Jedná se o multižánrový festivalu, který se koná každoročně jako popodora a poděkování dobrovolníkům. Jeho organizační scénář třímají v rukách dobrovolníci ze soběslavské Diakonie ČCE střediska Rolničky. V rámci tohoto pozoruhodného vystoupí kapely v čele se sestavami The Drain, Peshata, Afarastafa, Umakám. Součástí festivalu, který je otevřen nejn pro dospělé, ale i pro jejich potomky, jsou workshopy, divadelní i loutkové vystoupení, fireshow, BMX show a řada dalších lákavých kratochvílí.



TÁBOR



Zoologická zahrada Tábor láká návštěvníky na nové atraktivní přírůstky. Tři Bretaňští skřítci, velbloud dvouhrbý či krávy „kačeny“, kterých je na světě jen pár stovek kusů. To jsou jen některé z nových obyvatel zahrady, na které se můžete těšit. Kromě nich uvidí návštěvníci více než 280 zvířat 70 druhů včetně tygrů ussurijských, lvů pustinných, medvědů či oblíbených surikat. Mnohé se o nich mohou dozvědět přímo od ošetřovatelé při pravidelných komentovaných krmeních, která se o víkendu rozšíří na čtyři denně.



Na náměstí Mikuláše z Husi se od 14 hodin dočká svého dalšího pokračování seriál vlastivědných procházek pro zájemce o historii. Tentokrát se Sobotníci zaměří na život Obchodní akademie Tábor.



Také do města nad Jordánem v sobotu zavítá Mezinárodní den jógy. Bohatý celodenní program s představením cvičení jógy v přírodě oživí dění v parku u zimního stadionu i na dopravním hřišti u Jordánu, a to od 9 do 17 hodin.



Zahrada u táborského Masarykova domu se stane centrem pro všechny milovníky medu a včelího společenství. Včelařské medobraní začíná v 9 hodin a protkají ho nejen ochutnávky a soutěže pro dětí, ale také celá řada ukázek., Velmi atraktivní bude například sonda do života včel prostřednictvím proskleného úlu.



Pořádně horko bude od 10 hodin na zimním stadionu, kde startuje premiérový ročník turnaje Laser Game. Určen je čtyřčlenným týmům, které stanou proti sobě. Z jejich středu pak budou vybraní nejlepší střelci, kteří si to s ostatními rozdají o titul krále turnaje. Počet odehraných her bude závislý na počtu přihlášených týmů.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Od muzea odstartuje v 9 hodin další zajímavý cyklovýlet, který si tentokrát stanovil za své cíle židovské hřbitovy v Přehořově a Kardašově Řečici.



NEDĚLE



TÁBOR



Knížecí rybník mezi Táborem a Zárybničnou Lhotou bude v neděli opět praskat ve švech. Závody dračích lodí patří k nejvyhledávanějším červnovým akcím, a ani letošní rok nebude výjimkou. Zápolení dvacetičlenných posádek na ozdobených lodích s dračí hlavou o délce 12,5 metru jsou otevřeny široké veřejnosti a skýtají nejen skvělou zábavu pro přímé aktéry, ale také pro diváky. Program akce vypukne v 9 hodin.



Zahrada Střelnice se od 16 hodin ocitne pod vládou jazzu. V rámci benefičního koncertu pro Rodičovské centrum radost Vystoupí jazzová kapela Tarapaca Jazz a volné sdružení hudebníků Uma Jam. Výtěžek akce poputuje na zajištění zázemí pro psychology a sociálního pracovníka RC Radost.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Město na dvou řekách prožije Slavnost Božího Těla. Po mši svaté v kostele Povýšení sv. kříže (od 9.30 hodin) se vydají všichni přítomní průvodem do kostela sv. Floriána a zastaví se při tom u všech jednotlivých oltářů.