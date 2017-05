Krematorium čeká přestavba. Dokončena musí být do dvou let

České Budějovice - Do dvou let musí být budějovické krematorium přestavěné.

Českobudějovické krematorium navštívila v lednu na své "tour" po českých krematoriích ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.Foto: Deník/Radka Doležalová

Za nedodržení nových pravidel, jež přináší novela zákona, kterou ministryně Karla Šlechtová na konci dubna protlačila Poslaneckou sněmovnou, hrozí českým krematoriím a pohřebním službám vysoké pokuty.

V každém krematoriu zvláštní místnost pro důstojnou úpravu mrtvého před obřadem, možnost pohřbít tělíčko mrtvě narozeného dítěte bez ohledu na jeho hmotnost, nejen teoretické, ale i praktické zkoušky pro pracovníky v pohřebnictví. To a mnoho dalšího přinese novela zákona, která znovu po 15 letech upravuje záležitosti kolem pohřbívání.



„Komplikuje nám život úpravna, to je místnost navíc. Máme tu už tak stísněné podmínky. Budeme muset ekonomický úsek přestěhovat jinam a vyklizené prostory přestavět tak, aby novele vyhověly. Pro kanceláře hledáme jiný prostor. Budeme se muset pustit do rekonstrukce další budovy,“ přiblížila vedoucí budějovického krematoria Kateřina Vrbová plány, které budou muset realizovat nejpozději do dvou let.



Ročně se v budějovickém krematoriu provádí 2300 žehů a kolem 60 pohřbů do země. „Obřadů máme kolem 1600 ročně. Někteří pozůstalí ho nechtějí, ale i zesnulí projeví před smrtí přání, aby byli pohřbeni bez obřadu. Pro město zajišťujeme také sociální pohřby,“ dodala Kateřina Vrbová.



„Samozřejmě nelze hodit všechny pohřební služby do jednoho pytle, ale pochybení jsou podle České obchodní inspekce poměrně častá,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Nově bude moci za přestupek fyzická osoba dostat pokutu až 100 000 a právnická až 500 000 korun.

Nedůstojná pohřební praxe dál pokvete. Nový zákon hromadný svoz nebožtíků nezakázal

Vozit beztrestně zemřelé po republice jako nějaký společný odpad – taková praxe doposud funguje u některých neseriózních „funebráků". Ani nový zákon, který nedávno schválili poslanci, to nemění. Nadále bude možné převážet klidně i více než dvacet rakví v jednom vozu.

„Poslanci ochránili provozovatele hromadných kremačních transportů zemřelých po republice v neomezeném počtu, tedy pět a výše," zlobí se Jaroslav Mangl, předseda Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR.

Jeho asociace přitom lobbovala, aby byl „s ohledem na zachování piety" omezen maximální počet na ostatky čtyř lidí v jednom vozidle.

MILIONOVÝ VÝDĚLEK

Podobné praktiky se podle zjištění asociace dějí v celé republice.

„Musím ale podotknout, že to dělají jenom některá krematoria a pohřební služby," poznamenává Mangl.

Důvod? Úspory nákladů při převozu a z toho vyplývající vyšší zisk.

„Pohřební služba, která provozuje nebo využívá společné kremační transporty, může na této praxi vydělat ročně statisíce až miliony korun," dodává Mangl.

Jelikož jde podle asociace o nešvar, kdy ostatky zemřelých putují po celé republice, regionální redakce Deníku oslovily všech 27 tuzemských krematorií s dotazem, kolik nebožtíků jim dovážejí pohřební služby z jiných krajů.

Většina z těch, která odpověděla, tvrdí, že se jedná maximálně o jednotky procent ročně.

Nicméně část krematorií (převážně soukromých) se s Deníkem odmítla bavit s poukazem na to, že „jde o konkurenčně významné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti".

DŮSTOJNĚJŠÍ ZACHÁZENÍ

Návrh pohřebních služeb proti hromadným svozům nakonec nepodpořilo při schvalování novely zákona ani ministerstvo pro místní rozvoj s poukazem na svobodu podnikání.

„Prošly změny technického charakteru. To, co neprošlo, byly některé nadbytečné a zmatečné pozměňovací návrhy," komentovala schválení zákona ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Novela, kterou ještě musí posvětit senátoři a podepsat prezident, podle Šlechtové zaručí občanům důstojné zacházení s těly po smrti.

Například budou zakázány nejlevnější papírové rakve, noví podnikatelé v pohřebnictví budou muset skládat zkoušku a mít praxi v oboru.

LEPŠÍ NĚCO NEŽ NIC

„V každém případě jsme jako odborná veřejnost, která zastupuje slušné pohřební služby, za novelu zákona i přes její nedostatky rádi," komentuje normu Mangl. „Prosadili jsme to nejdůležitější, to jsou přestupky."

Fyzická osoba bude moci dostat pokutu sto tisíc korun, firma až půl milionu. A pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být kvalifikováno i jako trestný čin.

Co ale budou moci udělat pozůstalí pro to, aby zabezpečili maximálně pietní zacházení s tělem blízkého?

„Zákazníkům doporučujeme ještě před objednáním požadovat po pohřební službě místopřísežné prohlášení, že nepoužívá papírové rakve a zesnulé vozí maximálně po čtyřech a nevyužívá hromadných kremačních transportů," doporučuje šéf asociace Jaroslav Mangl. (alx, jak, zpd)