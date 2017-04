Krajský radní míří do Bechyně se svou tajnou vizí

Bechyně – Zastupitelé kývli, aby starosta Pavel Houdek dojednal bezúplatný převod bývalého domu služeb v Novodvorské ulici do majetku kraje. O dotaci na rekonstrukci objektu, jenž se má stát novým místem pro expozici Alšovy jihočeské galerie, totiž může žádat jen vlastník muzea, jímž je kraj. Karty ale rozmíchá další varianta, již si autor zatím drží pod pokličkou.

Zámecký objekt, v němž sídlí Alšova jihočeská galerie s Mezinárodním muzeem keramiky.Foto: Deník/Alena Šatrová

„Pokud dotace nevyjde, kraj nám budovu zase vrátí. Kdybychom ale s převodem nesouhlasili, mohlo by se stát, že galerie tu skončí,“ naznačil starosta zastupitelům možný scénář. Kupovat budovu zřizovatel galerie totiž odmítá. Předchozí vedení kraje dokonce chtělo exponáty přestěhovat do Českých Budějovic. Proti takovým úvahám se ale zvedla celá Bechyně. Teď je důležitým momentem vyjednání prodloužení nájemní smlouvy s majitelem zámku, kde má AJG v Bechyni desítky let zázemí. Smlouva končí letos. Nicole Šťávová z vedení Panství Bechyně ujistila, že z jejich strany o ukončení spolupráce zájem není.

„Když smlouvu prodloužíme, budeme rádi. My máme s AJG výborné vztahy a muzeum má u nás dlouho tradici, to kraj chtěl od nás odejít,“ připomněla vlekoucí se rozchod zřizovatele AJG a jejich zámku, kdy vztah dosud udržuje jen skutečnost, že Bechyňští stěhování exponátů odmítají a kraj pro sbírku nemá v Bechyni připravené náhradní místo.

Dům služeb bude potřebovat rozsáhlou rekonstrukci a podle studie, již ředitel AJG Aleš Seifert má vypracovanou, vychází náklady minimálně na 20 milionů. „Pokud nám nevyjde dotace na opravu domu služeb, budeme jednat se zámkem o prodloužení nájemní smlouvy. Ovšem pokud nám ji neprodlouží, budeme muset pobočku uzavřít,“ připouští s ohledem na finance i Aleš Seifert.

Na takové lámání chleba zatím určitě nedojde. Jak Nicole Šťávová dodala, pro tak velký objekt, jaký si AJG od nich pronajímá, jiné využití v současné chvíli nemají. A přestavba domu služeb zabere kraji až tři roky.

Může se ale stát, že ze hry vypadne jak současný zámecký objekt, tak bývalý dům služeb. Jihočeský radní pro kulturu Pavel Hroch totiž Deníku sdělil, že ještě má svou tajnou vizi, s níž po svátcích dorazí do Bechyně. Konkrétní zatím být nechce. „Byť bychom se na ní s Bechyní nedohodli, což bych vnímal jako škodu, v lázeňském a keramickém městě toto muzeum zůstat musí. Převodu domu služeb ale budu nakloněný, až jak projednáme moji vizi,“ vnesl radní do osudu bechyňské výstavní síně nové tajemno.

V případě, že kraj získá dotaci na přestavbu domu služeb, mohla by se AJG poprvé v nové podobě představit v roce 2020.