Kraj má další ohnisko nákazy ptačí chřipkou

Jižní Čechy - Ve středu veterináři potvrdili ptačí chřipku na Soběslavsku.

Ptačí chřipka (ilustrační snímek).Foto: DENÍK/Karel Wagenknecht

Sedlečko u Soběslavi se stalo třetím jihočeským místem, kde veterináři potvrdili nákazu ptačí chřipkou. Během jediného týdne se tak nemoc dostala do Chotčin u Chýnova, dále do Libějovic na Strakonicku a nyní do Sedlečka na Soběslavsku. Jak uvádí web krajské veterinární správy, jde nyní o virus H5, který potvrdili v nekomerčním malochovu. V úterý chovatel nahlásil úhyn čtyř kachen a dvou hus. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj provedla kontrolu na místě a odeslala vzorky uhynulých ptáků na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Ve středu 18. ledna odpoledne vyšetření potvrdilo vysocepatogenní aviární influenzu H5 . V chovu se nachází kolem 50 kusů vodní drůbeže. Dle legislativy budou ptáci utraceni.

Středa ale přinesla ještě jeden případ, a to uhynulou kachnu a labuť na Jordánu.