Kostel v Klokotech může být první jihočeskou bazilikou

Tábor - Českobudějovický diecézní biskup požádá papeže Františka o povýšení kostela v táborských Klokotech na baziliku.

Barokní kostel v Klokotech.Foto: Deník/Alena Šatrová

Kostel tak má šanci stát se vůbec první jihočeskou bazilikou, ale navíc i další národní kulturní památkou v zemi. Táborští zastupitelé se přesto k takovému skvostu chovají macešsky. Čtyři sta tisíc korun na obnovu štuků a malby v lodi kostela peníze neuvolnili.

Táborskou mantrou jsou totiž církevní restituce, které vždy zmiňuje šéf klubu komunistů Ladislav Šedivý. Starosta Jiří Fišer kolegy vyzýval k podpoře žádosti farnosti, vyslyšen ale nebyl. Přestože jim poskytl informaci biskupa Vlastimila Kročila, že chtějí kostelu udělit status baziliky.

„To by hodně prospělo atraktivitě Tábora,“ míní starosta. Třináct hlasů ale na uvolnění peněz nestačilo. Starosta hodlá hlasování obnovit na některé z příštích schůzích a doufá, že už v sále nebude chybět šest zastupitelů. Peníze pro farnost nepodpořili například Alena Heršálková, Petr Novák a Štěpán Kadilák z ANO, Jan Babor a Olga Bastlová z ČSSD a tři zastupitelé KSČM: Ladislav Šedivý, Růžena Novotná a Václave Ebert.

Mluvčí Českobudějovické diecéze Miloslav Bína potvrdil, že biskup Vlastimil Kročil o povýšení kostela papeže požádá.

Barokní kostel stojí na místě gotického kostelíka od roku 1714 a jde o vyhledávané poutní místo. Budovali ho nedaleko místa zjevení Panny Marie a stavba trvala 30 let. Jde o jednu z nejcennějších kulturních památek v jihočeském regionu. Baziliky spadají pod přímou patronaci Svatého otce. A ten také určuje, který kostel se jí může stát.

„Papež uděluje tento titul pouze významnějším kostelům. Zpravidla jde o věhlasná poutní místa, národní svatyně nebo historické kostely, které šířily víru, vzdělanost a kulturnost národa. Titul se chápe jako zvláštní spojení se stolcem sv. Petra,“ vysvětlil mluvčí.

Jak dále uvedl, této táborské kulturní památce může být udělen ještě jeden titul, a sice národní kulturní památka. „Navrhuje to ministerstvo kultury a Národní památkový ústav teď na jeho žádost zpracovává posouzení památkové hodnoty souboru. Po přijetí pak bude návrh podán do vlády,“ potvrdil Miloslav Bína s tím, že v Klokotech by pak rádi postavili i penzion.