Knihovna hledá nejfotogeničtější babičku

Tábor - Také letos se místní knihovny hlásí k akci Březen, měsíc čtenářů. Letošní osmý ročník svaz knihovníků věnuje babičkám.

Táborská knihovna. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Kromě setkání a povídání nad knihami a jejich autory proto vyhlásili anketu o nejfotogeničtější čtenářskou babičku. Podmínkou je, že se mezi knihami nechá vyfotit a její snímek bude vidět každý návštěvník facebookové stránky svazu knihovníků. Všechny babičky tedy mají otevřené dveře i do táborské knihovny, která 23. března v 18 hodin přivítá spisovatele Jiřího Jilíka.

Do Tábora přiveze svou knihu Žítkovské čarování, jež inspirovala mimo jiné i Kateřinu Tučkovou k sepsání jejích Žítkovských bohyň. Chybět nebude ani Noc s Andersenem, jež přijde na řadu poslední březnový den. Ještě než noční čtení uzavře letošní ročník měsíce čtenářů, dozvíte se 22. března vše o knize Fenomén českého loutkářství a zároveň se zaposloucháte do básní Jarmily Nohelové, všestranně činné recitátorce, loutkoherečce, režisérce a autorce loutkových her.

Pořad uvede Jaroslava Vosátková, básně zarecituje Pavla Kohelová. Do Tábora přijede také odborník na hvězdné nebe a vesmír Jiří Grygar.

Setkání se koná 23. března od 18 hodin ve škole Bernarda Bolzana. Řeč bude o možné existenci života ve vesmíru. Další besedu připravila knihovna do sálu Husitského muzea, kde Renáta Fučíková a Zdeněk Vybíral 30. března promluví o svém vztahu k historii.