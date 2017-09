Kino přebudují na kulturní centrum

Veselí nad Lužnicí - Kino, jež před dvěma lety město odkoupilo, se dočká zásadní přestavby. Vznikne z něj komunitní centrum a místo v něm má najít i občanská poradna.

Bývalé kino ve Veselí nad Lužnicí.Foto: Archiv redakce

Bývalé veselské kino by mělo v příštích letech získat novou tvář. O její podobě se nyní jedná. Jak uvedl starosta Ladislav Sýkora, záměrem města je z něj vybudovat společenské a komunitní centrum. Svůj prostor by v něm měly najít různé místní spolky a sloužilo by i k volnočasovým aktivitám dětí.



„Z bývalého sálu chceme vybudovat tělocvičnu. Také chceme od příštího roku ve městě zřídit občanskou poradnu,“ nastínil starosta plány radnice.



Ještě do konce září se chystají požádat o dotaci, jež by mohla pokrýt až 90 procent nákladů.



Náklady zatím ale ještě nechce starosta blíže specifikovat. „S žádostí o dotaci se blížíme do finiše, ale přesné číslo se teprve tvoří,“ vysvětlil Ladislav Sýkora s tím, že částka určitě přesáhne výši deseti milionů.



Pokud by dotaci město získalo, měla by pokrýt kolem 90 procent celkových nákladů.



Žádost o dotaci musí podat do konce listopadu, rádi by to však stihli ještě před koncem září. Několik měsíců pak musejí počkat na rozhodnutí o jejím případném přidělení.



CENTRUM JE TŘEBA



„Kino bychom však přebudovali i tehdy, pokud bychom nebyli se získáním dotace úspěšní,“ upřesnil starosta. Podle jeho slov je společenského centra ve městě třeba.



Kromě tělocvičny a kluboven určených spolkům v něm plánují zřídit občanskou poradnu, své technické zázemí by zde měla získat i pečovatelská služba.



S přestavbou však začnou nejdřív za rok, ještě je čeká veřejná soutěž, v níž musí vybrat vítěznou stavební firmu.



LIDÉ JSOU PRO



Místní lidé plány radnice vítají. Patří mezi ně i Petr Matoušek, jenž kino dřív pravidelně navštěvoval.



„Je dobře, že v něm něco podobného vznikne. I kdyby mělo jít o kavárnu, je to pořád lepší, než prázdný a nevyužitý barák,“ netajil se svým názorem.



Jana Šmídová sice fungující kino nezažila, na nové centrum se ale těší.



„Bydlím tu krátce a o tomhle plánu slyším poprvé. Určitě se ale po přestavbě ráda půjdu podívat do tělocvičny, bylo by skvělé, kdyby se tam cvičila zumba nebo jóga,“ sdělila Jana Šmídová.



Kino město koupilo před dvěma lety od Pavly Filípkové, jež v něm chtěla vybudovat prodejnu stavebnin. Z plánu ale nakonec sešlo, a město kino koupilo zpátky. Díky vzájemné směně pozemků za něj zaplatilo milion korun, tedy méně, než za kolik jej původně prodalo.