Když vás bolí zuby

Táborsko - Připravili jsme pro vás přehled, jak o víkendu fungují pohotovostní služby lékařů.

ZUBNÍ POHOTOVOST TÁBOR:

Nemocnice Tábor – objekt pohotovostních služeb: so, ne a sv: 8 – 12 h. Tel. 381 608 980.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČESKÉ BUDĚJOVICE:

Nemocnice České Budějovice: po – pá 16.30 – 21.30 h., so, ne a sv 8 – 18 h. Tel. 387 878 570.NEMOCNICE TÁBOR – pohotovost děti: po – pá 18 – 22 h., so, ne a sv: 9 – 21 h. T. 381 606 613. Pohotovost dospělí: po – pá 18 – 22 h., so, ne a sv 8 – 20 h. Tel. 381 231 104.

POLIKLINIKA SOBĚSLAV – pohotovost děti i dospělí: po – čt 18 – 22 h., pá 15 – 22 h., so, ne a sv 8 – 22 h. Tel. 381 521 238.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BECHYNĚ – pohotovost děti i dospělí: po – čt 17 – 22 h., pá 15 – 22 h., so, ne a sv 7 – 22 h. T. 381 211 048.TEP,

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA VESELÍ NAD LUŽNICÍ – po – čt 18 – 22 h., pá 17 – 22 h., so, ne a sv 9 – 22 h. T. 381 583 722.