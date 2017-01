Kapli v Mladé Vožici zachránili. Zbylo 200 tisíc

Mladá Vožice - Spolku pro záchranu kaple se podařilo na opravy získat celkem milion korun. Nyní svou činnost končí. Městu darují zbylých 200 tisíc.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie Mladé Vožici.Foto: Vojtěch Brázda

Kaple Nanebevzetí Panny Marie byla na začátku devadesátých let v žalostném stavu, proto několik místních lidí založilo občanské sdružení za její záchranu. Během 21 let se jim podařilo získat od dárců přibližně milion korun. Svou činnost se nyní rozhodli ukončit a zbývajících 200 tisíc věnovat městu.

Jak uvedl starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský, peníze použijí na další úpravy kaple. „Předsedkyni spolku Haně Trejbalové chci velmi poděkovat za její přispění k záchraně kaple. Dar využijeme k jejímu dalšímu zvelebení. Například by ji bylo možné v noci osvítit, aby se zvýraznila jako dominanta krajiny," naznačil Jaroslav Větrovský.

O jeho začátcích i nadcházejícím konci spolku pro záchranu kaple jsme hovořili se zakladatelkou a předsedkyní Hanou Trejbalovou.

Co vás vedlo k založení občanského sdružení pro záchranu místní kaple?

V květnu to bude už 22 let, co jsme ho založili. Naším záměrem bylo zachránit kapli, která byla v dezolátním stavu. První impulz vyšel od jedné paní z Prahy, která sem jezdila a ke kapli chodila. Byla po těžké operaci a dělalo jí to tam moc dobře. On tam totiž vyvěrá radon a jí pomáhal. Dokonce se tady uzdravila. S nápadem, jak zachránit kapli, přišla jako první. Sama také věnovala první příspěvek 23 tisíc korun.

A tehdy jste se rozhodli založit spolek a postarat se o další peníze na opravu?

Ano, sešlo se nás tenkrát osm lidí, včetně profesora Radima Palouše, bývalého mluvčího Charty 77 a prvního porevolučního rektora Univerzity Karlovy. Za těch 21 let se nám podařilo vybrat téměř milion korun.

Co se vám za ně podařilo opravit?

Za 300 tisíc jsme opravili schodiště ke kapli, za dalších 200 tisíc jsme udělali sanaci omítky. Oprava opěrných zdí kaple pak vyšla na 150 tisíc korun.

Proč jste se nyní rozhodli skončit, to už je všechno opravené?

To má dva důvody. Jedním je to, že jsme všichni zestárli, někteří dokonce už zemřeli. A druhým důvodem je, že kaple už je vlastně zachráněna. Zbývají jen dokončovací práce. Nemluvě snad ani o tom, že stát občanským sdružením, nebo tedy dnes už spolkům, rozhodně nepomáhá. Naopak nám fungování jen komplikoval. Vždyť my jsme museli vést účetnictví i kvůli nákupu propisek.

Kdy se tedy chystáte skončit?

Už jsem kontaktovala advokáta, který nám pomůže. Do 30. června bychom chtěli činnost spolku ukončit.

Nějaké peníze vám zbyly. Už víte, jak s nimi naložíte?

Zbylo nám necelých 200 tisíc, něco se ještě teď o vánočních svátcích vybralo do kasičky. Sama jsem tam přidala deset tisíc, aby ta částka byla zaokrouhlená na rovných 200 tisíc korun. Už jsme se domluvili s městem, peníze jim věnujeme na zvláštní účet. Ten nebude moci být použitý na nic jiného, než na kapli.

Co říkáte na nápad starosty Mladé Vožice Jaroslava Větrovského, že by kaple mohla být nasvícena, aby tak byla zdůrazněna jako dominanta krajiny?

Nejsem vůbec proti. Když bude kaple nasvícená, bude alespoň lépe vidět. A Mladá Vožice si to zaslouží.

Jiří Dintar