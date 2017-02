Kam za zábavou

Táborsko - Připravili jsme tipy na kulturní a společenské akce od pátku do neděle.

Pátek 24. února

* 19 hodin, Tábor

Ve Společenském centru Univerzita se od 19 hodin koná ples Husitského muzea na téma Cesta do pravěku. Těšit se můžete kromě jiného na předtančení malých neandrtálců i pravěkých divošek, společenskou hru Lovci versus Sběrači, ukázky keltských nástrojů, zbraní, šperků a o půlnoci možná přijde i Havranpírko. Slosovatelné vstupenky jsou v prodeji na pokladně Husitského muzea za 190 Kč.

* 19 hodin, Planá nad Lužnicí

Rockový koncert v Sokolovně, na kterém vystoupí kapely Krucipüsk, E!E a SOBI 20, začíná v 19.30 hodin.

* 20 hodin, Tábor

Tradiční Motomazec ples začíná ve 20 hodin v Mileniu. Hrát bude kapela Marathon, chybět nebude tombola a soutěže.

Sobota 15. února

* 7 hodin, Tábor

Sběratelé pivních suvenýrů mají sraz v době od 7do 11.30 hodin v Domě armády ČR v Kyjevské ulice. Současně na setkání proběhne vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže o nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek, pivní korunku pivovarů ČR a pivní etiketu minipivovarů a vařičů piva za rok 2016.

* 9 hodin, Planá nad Lužnicí

Procházka Výšlap z Plané do Plané povede po trase Veselí nad Lužnicí – Zlukov – Řípec a Soběslav. Trasa je dlouhá přibližně 12 km a sraz zájemců je v sobotu 25. února okolo deváté hodiny na nádraží ČD v Plané nad Lužnicí, odkud vyjede vlak v 9.04 hodin do Veselí nad Lužnicí. Do Plané se účastníci vrátí autobusem, který odjíždí ze soběslavského náměstí ve 13.23 hodin.

* 9 hodin, Zhoř u Tábora, Obora

První ročník maškarního průvodu ve Zhoři u Tábora začne v sobotu v 9 hodin odjezdem masek do Obory, kde průvod projde vesnicí. Okolo 12 hodiny se maškary vrátí zpět do Zhoře, kde bude pokračovat jejich řádění. Masopustní veselí bude zakončeno večer zábavou v hostinci ve Zhoři.

* 9.30 hodin, Skalice a okolí

Již 45. ročník tradičních maškar ve Skalici a okolí má letos téma: Maškarní pouť aneb vesele k volbám.Trasa průvodu: 9.30 Rybova Lhota, 10.30 Eadimov, 11.45 Hlavatce, 13.00 Želeč, 14.15 Třebiště, 15.30 Skalice. V rámci masopustního veselí si můžete pochutnat na jitrničkách, jelítkách a tlačence z pravé domácí zabijačky, i na konině Průvod doprovází spojení páni Muzikani pod vedením Jindry Smolíka. Večer od 20 hodin v sále hostince u Rumcajse Maškarní bál, k tanci a poslechu hraje Big Papa.

* 10 hodin, Dražice

Nezávislá organizace mládeže ve spolupráci s obcí dražice zve příznivce převleků, kostýmů masek a především dobré zábavy na každoroční maškarní průvod obcí. Průvod bude zahájen v 10 hodin před kulturním domem.

* 10 hodin, ŘÍPEC

Obec Řípec ve spolupráci se spolkem SDH Řípec zve na tradiční masopustní průvod obcí. Sraz účastníků je v 10 hodin v Řípecké hospodě. Téma průvodu organizátoři tají. Od 20 hodin pak začnou v hospodě Babské hody, kde k tanci a poslechu zahraje skupina Face. Masky jsou vítány.

* 12.50 Sezimovo Ústí

V rámci Klubovny III. věku můžete dnes i vyrazit na výlet s Hanou Kazatelovou. Sraz je ve 12.50 hodin před hotelem MAS, odkud se účastníci vydají městskou hromadnou dopravou ke Švehlovu mostu (příjezd ve 13.40), pak pěšky podél Lužnice na Komoru a dále do Sezimova Ústí I., popř. Sezimova Ústí II.

* 15 hodin, Bechyně

Dětské maškarní odpoledne plné her a soutěží s Večerníčkem, které potěší děti a pobaví jejich rodiče se uskuteční od 15 hodin ve velkém sále kulturního domu. Vstup 40 Kč.

* 19 hodin, Tábor

Divadelní společnost Titans Praha zve na situační komedii o lásce, manželství a přehodnocování nazvanou Znovu a líp. Představení se koná od 19 hodin v Divadle Oskara Nedbala. Vstupné 200, 270, 240 Kč. Jde o přeložené představení z 2. listopadu, vstupenky zůstávají v platnosti.

Neděle 26. února

* 13.30 hodin, Dražice

Dětský maškarní karneval začne ve 13.30 hodin v kulturním domě. Pro děti jsou kromě jiného připraveny také soutěže se sladkou odměnou.