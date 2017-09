Kam v sobotu? V Táboře ještě běží Tabook

Táborsko - Sobota je především plná knížek, ale nabízí i jinou zábavu. Třeba slavnostní chvíli s žehnáním zvonu.



TÁBOR



Už od svátečního čtvrtka žije město nad Jordánem dalším ročníkem mezinárodního knižního festivalu Tabook. Tato přehlídka malých a středních nakladatelů a oslava všech profesí spojených s tvorbou knih se v Táboře koná už pošesté a znovu se pyšní mimořádně bohatým programem. V centru zájmu organizátorů se letos ocitl humor v zastoupení grotesky a satiry a zvláštní prostor věnovali polské knižní tvorbě. V sobotu se Tabook dostal do svého závěru, ale stále jede na plné obrátky. V 9.30 hodin ho otevře nakladatelské tržiště v Sýpce a hned se rozjede i maraton setkání se spisovateli a autorským čtením. Ujít by vám ve 13 hodin v Obýváku neměla debata o situaci v Rusku. Rozeberou ji Lev Rubinštejn a Jan Machonin.



Tábor oslaví Den architektury nejen otevřením přívozu na Jordánu, který bude v provozu v sobotu i neděli od 10 do 18. hodin, a to od Trafostanice u botanické zahrady na plovárnu. Tábor architektuře věnuje ještě Cestu vody. Tato vycházka připomene táborský zásobovací systém z přelomu 15. a 16. století. Cestou vody provede historik Rudolf Krajíc spolu s architekty Milošem Roháčkem a Ondřejem Chudým. Dozvíte se, kudy a kam systém vodu dopravil i jak soustava budov a kašen vypadá dnes. Sraz účastníků je ve 14 hodin před Střelnicí.



Rodičovské centrum Radost na Pražském Sídlišti pořádá interaktivní přednášku s psycholožkou Olinou Pařízkovou na téma Máme doma puberťáka. Akce s výmluvným názvem pomůže rodičům najít cestu, kterak si ulehčit komunikaci a soužití s „dospělými“ dětmi.



Potřebujete po těžkém pracovním týdnu nabít? V táborském Aux Café vám to od 20 hodin zaručeně umožní DJ Pilot a jeho elektrizující produkce.



SOBĚSLAV



Areál chovatelů ve Slovenské ulici žije tradiční chovatelskou výstavou, která potrvá do nedělní 13. hodiny. Ke zhlédnutí jsou holubi, králíci, drůbež i exotické ptactvo a představí se i jihočeská pobočka chovatelů moravských pštrosů. Součástí výstavy je i prodej chovatelských a zahrádkářských potřeb spojený s burzou. Areál se otevře od 8 do 18 hodin.



Prostory moštárny v ulici Na Douskách budou zase patřit výstavě ovoce a zeleniny, která se koná pod otěžemi Českého zahrádkářského svazu. Přehlídka výpěstků nejen jihočeských zahrádkářů začne vyvrcholí v sobotu v 17 hodin.



CHOUSTNÍK



Odpoledne plné fotbalu a fantastické zábavy hostí choustnické fotbalové hřiště. Tradiční Svatováclavský rodinný fotbálek odstartuje ve 14 hodin, a ani na okamžik nenechá své aktéry z řad rodinných týmů i jednotlivců vydechnout. Nafukovací hřiště, nafukovací hrad, fotbalové kuželky a další atrakce, při kterých si můžete otestovat své fotbalové dovednosti – to všechno sobotní odpoledne v Choustníku nabízí.



LŽÍN



Malebná obec na Táborsku prožije slavnostní chvíle. Od 14 hodin se na návsi uskuteční žehnání novému zvonu spojené s oslavami 220 let lžínské kaple. Novému zvonu požehná táborský farář Michal Pulec.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Tradiční výšlap z Plané do Plané se znovu hlásí o slovo…! Jeho účastníci se autobusem dopraví z Plané nad Lužnicí do Veselí nad Lužnicí, odkud se vydají do Soběslavi, tentokrát přes Žíšov, Dráchov a Čeraz. Trasa nebude delší než 13 kilometrů. Autobus z plánského náměstí odjíždí v 7.34 hodin, z náměstí v Soběslavi zpět ve 13.23 hodin.



SEZIMOVO ÚSTÍ



Poslední zářijová sobota je už tradičně dnem, kdy se symbolicky uzavírá turistická sezona na Kozím hrádku. Na všechny, kteří už toho nebudou chtít chybět, čeká od 15 hodin bohatý program. Pořadatelé přichystali mimo jiné zábavný kvíz o ceny, fotokoutek nebo zdobení perníkového klíče. Stejně jako loni si mohou poslední letošní návštěvníci slavné zříceniny zacinkat nepotřebnými klíči a uložit je v prostorách hrádku. Na všechno dění bude dohlížet všetečný kejklíř.