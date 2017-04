Kam můžete vyrazit do kina

Táborsko - Připravili jsme pro vás program kin.

Ilustrační foto promítacího sálu kina. Foto: David Gorgol

Pátek:

TÁBOR 17.30 The Circle;

20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel



SOBĚSLAV 17.00 Mimi šéf,

20.00 The Circle



Sobota:

TÁBOR 17.30 The Circle;

20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel

SOBĚSLAV 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice

20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel;

22.00 Uteč

BECHYNĚ 20.00 The Circle

MLADÁ VOŽICE 16.30 a 19.30 Anděl Páně 2