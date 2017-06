K životu v Nedvědicích po 75 letech opět zpívají kostelní zvony

Nedvědice - Vesnicí projíždí nazdobený koňský povoz, za ním vyhrává kapela a následuje dlouhý štrúdl lidí. Na první pohled je jasné, že jde o událost, která jen málokoho nechala doma.

I plotny tuto sobotu zůstaly studené. Na korbě povozu vyzdobeném do svatebního se vezou tři zvony: malý umíráček, větší Václav a největší Mikuláš.

Do malé vesnice nedaleko Soběslavi se po 75 letech vrátily zvony, které tu rukou nacistů utichly v roce 1942. Ani tehdy však již nešlo o originály, neboť zvony potřebovala i první světová válka. Podobnou slávu jako tu sobotní si místní užili 15. září roku 1929, tehdy stačilo jedenáct mírových let a z věže kostela shlíželi noví Mikuláš, Václav a malý Jan Nepomuk. I tehdy pomohla sbírka mezi obyvateli. Po třinácti letech dvě velká srdce přestala bít a vesnici zůstal jen umíráček.

„Zvony nás provází v radosti i bolesti a také nám ráno, v poledne a večer připomínají, že čas je velkým darem a je třeba se s ním naučit hospodařit. Abychom každý okamžik využili v radosti a lásce, zvony nás tedy učí moudrosti,“ přiblížil před svěcením duchovní význam zvonů soběslavský farář Jan Hamberger. Očekávané chvíle se chopil světící biskup českobudějovické diecéze Pavel Posád, který zvon přirovnal k člověku.

„Zvon patří do lidské společnosti od věků. Také se podobá člověku, má tělo i srdce. Když zvon zvoní, znamená to, že se modlí za ty z nás, kteří se nemodlí, a to je jeho nedocenitelná služba.“ Potom se biskup chopil svého úřadu a zvonům požehnal.

Podobu novým zvonům vtiskl soběslavský sochař Václav Hrůza, fyzicky vznikaly v dílně myslkovického zvonaře Michala Votruby. Největší váží 129 kilogramů a jeho průměr je 60 centimetrů, menší Václav má váhu 78 kilogramů a průměr 50 centimetrů, nejmenší a nejstarší zvon z roku 1928 váží 18 kilogramů. Zvonař na jejich výrobu potřeboval necelý půlrok, a protože odlil je již loni na podzim, připomínají na sobě letopočet 2016. „Po odlití totiž nějakou dobu stály a až v dubnu jsme je dodělali a převezli je sem do kostela, kde byly vystavené až do tohoto pátku,“ říká zhotovitel s tím, že větší zvon vyladil do tóniny f2 a menší do s2. Jak jim to spolu ladí, ukázaly z věže kostela až za pár hodin. Nejdříve je do ní jeřáb musel dopravit.