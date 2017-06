Jordán vstupuje do prázdnin v dobré kondici

Tábor - Tři roky po sobě od odbahnění Jordánu platí Tábor 350 tisíc korun za kontroly kvality vody. Ta se stále drží, udržet hodnoty jí pomáhají i dravé ryby.

Z mého pohledu je kvalita vody v Jordánu výborná, říká vedoucí odboru životního prostředí Jan Fišer. Ale nejde jen o pohled, svůj názor opírá o výsledky rozborů, které pro město provádí Povodí Vltavy. „Kvalita je zatím z mého pohledu výborná, poslední rozbory vyšly velmi dobře,“ ujišťuje Jan Fišer před koncem školního roku, kdy Jordán čeká nápor koupajících.

Ti první si zatím užívají průhlednost vody kolem tří metrů, pod hrází je dokonce vidět do šesti metrů. „Voda je chladnější, proto je kvalita dobrá, mohlo by to tak být celé léto,“ přeje si Marta Kroužková z Tábora, která k Jordánu vyráží při každé příležitosti.

Zatímco před odbahněním nádrže, s nímž Tábor začal v roce 2012, průhlednost nedosahovala ani do půl metru, nyní je více než jeden metr. Nejmenší viditelnost je v oblasti nátoku, kde je mělká voda a vysoké zatížení živinami z přítoku. Největší u hráze s více než šesti metry a ve středu Jordánu je vidět do 3,5 metru. Podle Jana Fišera jsou hodnoty obdobné s předchozími dvěma roky a tedy nedochází k extrémním změnám v kvalitě vody.

Vlastní rozbory si dělají i studenti Gymnázia Pierra de Coubertina. Kristýna Mašková výsledky za spolužáky v tomto týdnu prezentovala při fóru Zdravého města Tábora. „Analyzovali jsme vodu za rok 2016 a srovnávali naše výsledky s výsledky Povodí Vltavy. Došli jsme ke stejnému závěru, a sice, že se kvalita vody mírně zhoršila, ale stále je v mezích nařízení vlády. Mírně se zvýšil objem fosforu a oproti roku 2015 se výskyt sinic zvýšil dvakrát, ale stále je voda vhodná ke koupání,“ upřesnila Kristýna Mašková zjištění studentů, které se týkalo i anaerobní vrstvy. Tedy prostředí, kterému chybí vzdušný kyslík.

„Před dvěma lety byla tato vrstva v hloubce asi devíti metrů, loni jsme ji detekovali již čtyři metry pod hladinou. Myslíme, že kdyby se častěji používala spodní výpust, dostal by se kyslík i do spodnějších vrstev,“ mají studenti řešení.

Teď kvalitu ovlivňuje hlavně počasí a také větší množství dravých ryb. Pod Košín pak Tábor plánuje zařízení na srážení fosforu. V současné době připravuje výběrové řízení na dodavatele projektu. Hodnotám v roce 2015 pomohlo především velké sucho, kdy do Jordánu natékalo málo vody z jeho povodí, a tudíž i méně nežádoucích živin. Když prší, z povodní se více vyplavují a drží se v Jordánu. Také skladba ryb je pod dozorem a musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace, již Jordán na stavbu výpusti a odbahnění dostal. Většinu teď musí tvořit dravé ryby, které rybáři nesmějí lovit.

Vzorky k rozborům v posledních třech letech Povodí Vltavo odebíralo na jaře a na podzim v rozmezí tří týdnů, přes nejzatíženější letní měsíce se k hladině vracejí každé dva týdny. Jan Fišer uvedl, že v příštím, tedy již čtvrtém roce po ukončení obnovy Jordánu, se počet rozborů sníží.