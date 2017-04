Jižní Čechy sevřel sníh, na Prachaticku byl vyhlášen kalamitní stav

Jižní Čechy - Páteční ráno pro mnohé řidiče přineslo komplikace. Zejména na Prachaticku a Českokrumlovsku jsou kvůli popadaným stromům uzavřené některé úseky. Byl vyhlášen kalamitní stav.

6.52 hod. - Kalamitní stav vyhlásili hasiči v pátek ráno na Prachaticku, kdo nemusí, ať raději nevyjíždí. Od čtvrtečního večera připadlo jen v Prachaticích deset centimetrů sněhu, ve vyšších polohách okresu místy i dvacet. Silnice z Prachatic do Volar je z obou stran posetá osobními i nákladními auty, jejich řidiče závěje strhly do stoky.

Řidiči vyčkávají pod kopcem a přemýšlejí, zda vůbec na trasu do Volar vyrazit. Ti, kdo vyrazili, čekají, co bude dál. Někteří jsou v Americké zatáčce, jiní v Perlovické. Shodují se, že jet se po téhle silnici nedá, protože to klouže.

Z druhé strany od Vimperka na hraniční přechod Strážný to jede úplně normálně, řidiči hlásí, že silnice je pouze mokrá. Cestáři kalamitu zvládají.

Profesionální i dobrovolní hasiči pomáhají s odklízením popadaných stromů. Před malou chvílí vyjížděli ti ze Strunkovic.

Kde je nutné čekat problémy:

Neprůjezdné a uzavřené jsou momentálně podle policejních informací silnice v obcích Volary, Zbytiny, Křišťanov, Ktiš, Nová Pec, Želnava, Lenora, Horní Vltavice a Strážný na Prachaticku, dále se to týká obcí Brloh, Křemže, Velešín, Zvíkov, Netřebice, Střítež, Kaplice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Vyšší Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Světlík, Černá v Pošumaví, Horní Planá na Českokrumlovsku. Na Budějovicku jsou neprůjezdné úseky v obcích Vrábče, Homole, Planá, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd, Římov.

Další komunikace jsou částečně nesjízdné pro nákladní vozidla.

Přibývají také nehody. Situaci budeme i nadále sledovat.