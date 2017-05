Jiří Černý usedá do kokpitu přes 60 let. Na oslavě klubu nechyběl

Soběslav - Sobota se na soběslavském sportovním letišti stala velkou přehlídkou malých strojů, které zrekapitulovaly historii sportovního létání.

Zdejšímu aeroklubu je 70 let a narozeninový den si užili nejen pamětníci a obdivovatelé letadel, ale také děti a jejich rodiče. Například až z Mladé Vožice sem přijela rodina Ivany Chmelové. „Přijeli jsme s dětmi, aby si užily dětský den, ale s letectvím u nás nikdo nemá nic společného a já sama bych asi pozvání na let nevyužila. To spíš manžel a s ním starší dcera, ta je pro všechno,“ zdůvodnila cestu do Soběslavi.

Pokud si i oni pozorně prohlíželi na ploše zaparkovaná letadla, neunikl jim stařičký kluzák z 50. let z pražských Kbel, s nímž ve vzduchu začínal svou éru letce Jiří Černý ze Soběslavi. I ve svých 80 letech je dodnes aktivním nejen členem soběslavského klubu, ale i pilotem. „Ovšem dnes už mám průkaz jen na ultra lehká letadla, ale stále ještě dělám instruktora. Plachtaření jsem musel pomalu opouštět, takže mi zbyly jen ultralajty. Věk pro létání není limitující, limitující je zdraví, které jsem si celý život snažil udržet: nekouřil jsem ani nepil, proto jsem vydržel,“ dává návod mladým letcům, jak se dlouho udržet ve formě. Jemu už jeho zdraví dopřálo 65 let ve vzduchu.

Jiří Černý říká, že lepší zážitek než „s hlavou v nebi“ nezažil, a tak není divu, že svým koníčkem postupně nakazil všechny mužské potomky své rodiny.

Létání se začal učit v Soběslavi v roce 1952, to usedal za knipl dřevěného otevřeného kluzáku. Dodnes si pamatuje, že od začátku se nad zem vznášeli sami, žádní instruktoři za zády je na tomto jednomístném stroji jistit nemohli. Když zrovna nelétal, stavěl letiště.

Samozřejmě přišly i horké chvilky, které pilota vyškolí k pokoře. „V roce 1957 jsme tady létali akrobatickou skupinu, tři větroně. Stalo se, že jsem se ve výšce asi 700 metrů s jedním srazil. Kolega se z aeroplánu nedostal a zabil se. Já jsem nejdřív chtěl vyskočit s padákem, ale nakonec se mi podařilo přistát. Když jsem ale na zemi viděl, s čím jsem přistál, zhrozil jsem se. Kdybych věděl, jak stroj vypadá, vyskočil bych,“ vypráví smutný příběh a jedním dechem přidává další, už mnohem veselejší.

„To jsme s táborským náčelníkem Standou Jirmusem letěli z Tábora a vysadil nám motor. Začal hořet, což je hodně nebezpečné, ale nám se u Turovce podařilo přistát na obyčejnou louku. Ani to mne ale od létání neodradilo. Jsem věrný, stejně jako mojí ženě, pořád mám stejnou manželku,“ přidává s humorem.

K létání si vychoval svoje dva syny a také vnuka Adama Černého, který dnes jako dopravní pilot létá s boeingy po celém světě. Ačkoli žije v Praze a je odchovancem sousedního táborského aeroklubu, sobotní soběslavskou oslavu si ujít nenechal. Také jeho dědu kdysi před lety přepadla touha řídit velký stroj a létat s ním po celém světě jako profesionál.

„To jsem byl ale ještě mladý… Na vojně jsem měl lítat v MIG - 15, jenže jsem neprošel zdravotně. To pro mne byla stopka, takže jsem se mezi profesionály nedostal. Měl jsem prý problémy se srdcem, no vidíte, a vydrželo mi doteď, takže mi zkazili kariéru. Alespoň, že se k tomu dostal ten můj vnuk,“ uzavírá se smířením a radostí své ohlédnutí. A protože má i pravnuky, předává zkušenosti již třetí generaci aviatiků Černých.