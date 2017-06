Jihočeši tvoří digitální tvář Pražského hradu

Tábor - Jiří Šindelář z Chotovin, Eva Stuchlíková z Tábora, Bohuslav Vácha a Josef Vandělík z Chýnova. Tato čtyřčlenná skupina Jihočechů pracuje na zveřejnění tajů útrob Pražského hradu, kde sídlily všechny církevní i světské hlavy našeho státu.

Zlatý interiér kaple svatého Václava. Foto: archiv Deníku

Úkolem Jihočechů je digitalizace řady artefaktů, soch i velkých historických budov. Archeologický a stavebně historický průzkum Pražského hradu trvá již kolem 80 let a stále je na čem pracovat. Aktuálně nejen na digitální mapě Hradu, která by se bez Jihočechů a jejich metodě pro skenování nevšedních předmětů neobešla.

Právě naskenování velkých staveb jako jsou katedrály, označil Jiří Šindelář za velký oříšek a tím dosud i za nesplnitelná přání autorů. Chyběla jim ojedinělá technologie, díky níž Jihočeši na nástrahy objemných historických staveb vyzráli.

„Přišli jsme s technologií, která nám dovoluje i ve velmi stísněných podmínkách objekt naskenovat, což dosud nešlo. Navíc jde o metodu k historickým a objektům velmi šetrnou a zcela bezkontaktní, proto jsme mohli skenovat i ty nejvzácnější předměty," naznačil, ale nedořekl. Před dokončením projektu jsou totiž v určitých statích smlouvy vázáni mlčenlivostí.

Digitální mapa ještě není zcela zaplněná, stále ji doplňují, přesto se již nyní můžete vydat na virtuální procházku Pražského hradu. Stačí rozklikat již vytvořené body na půdorysu. „Z těch člověk získá různé informace, například i o předchůdcích známých katedrál. Také uvidí fotografie, na které se jinde nepodívá. Aby procházka byla skutečně virtuální, vytvořili jsme digitální kopie artefaktů a každý teď má možnost si je detailně prohlédnout ze všech stran, například sochu Karla IV. Nebo se prolétnout Svatováclavskou kaplí, kde jsme pro tyto účely dokonce probourali podlahu. Málokdo totiž ví, že je pod ní dutina a v ní jsou krásně vidět všechny pozůstatky starších staveb včetně sarkofágu Rudolfa II.," láká Jiří Šindelář k webu www.prazsky-hrad.cz.

V průběhu let archeologové dostali na světlo spousty relikvií, z nichž nyní postupně skládají mozaiku, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Až do časů, kdy na pražskou ostrožnu ještě nevstoupila lidská noha. Odborníci tak rekonstruují dávno ztracenou podobu Pražského hradu. A také se dokázali zbavit stovek turistů. „Metodu skenování jsme vymysleli tak, že lidi vůbec nesnímá. Jinak je to k množství turistů zcela nemožné. A také jsme dokázali nasnímat zlatou výzdobu interiéru Svatováclavské kaple,kdy zlatá zůstala zlatou, byť jsme nepoužili metodu zmatnění povrchu," dodal k významnému přispění Jihočechů Jiří Šindelář ze společnosti Geo-cz a Naše historie z.s.