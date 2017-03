Jednota supluje službu pošty i banky

Táborsko - Táborská Jednota od března nabízí možnost platby složenek na svých prodejnách. Zájem o službu mají hlavně starší lidé.

Úhradu složenky přijímala v táborské prodejně lahůdek Jana Volková poprvé v pondělí.Foto: Deník/J. Dintar



Od prvního března spustilo Obchodní družstvo Jednota na Táborsku novou službu. Na všech 55 prodejnách je nově možné zaplatit složenky, hradit faktury nebo vkládat hotovost na účet.

Jak uvedl ředitel družstva Vít Sechovec, chtějí pomoci především obyvatelům malých vesnic, které nemají vlastní poštu.

„S poštou si nijak konkurovat nechceme, poskytuje mnohem širší škálu služeb včetně doručování balíků. My nabízíme službu určenou starším lidem na vesnicích, kteří tak nemusí se složenkou na poštu do jiné obce, ale mohou zaplatit účet za telefon přímo ve své oblíbené prodejně,“ vysvětlil Vít Sechovec.

Jak sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík, službu Jednoty nevnímají jako konkurenci pro poštu.

„Jedná se o vlastní iniciativu Jednoty, která s našimi službami nemá nic společného. Legislativa jasně říká, v jakých lokalitách musí být zajištěný provoz poštovních služeb. Ten se řeší buď poštovní pobočkou nebo Poštou Partners,“ vysvětlil Matyáš Vitík. Lidé tak nemají důvod se obávat, že by kvůli tomu došlo k omezování výskytu pošt.

Že je o službu zájem, potvrdila vedoucí prodejny v Zárybničné Lhotě Jitka Marková.

„Lidé mají možnost zaplatit složenky od minulé středy, zatím ji v naší prodejně využilo pět zákazníků. Jednalo se o starší lidi, ti mladí si to vyřídí po internetu, ale důchodci dřív museli se složenkou do Tábora nebo do Měšic,“ upřesnila Jitka Marková.

Podle Víta Sechovce navázali na zkušenosti spotřebních družstev jinde.

„Tuto službu nabízeli v pilotním projektu v Jindřichově Hradci a byl o ní velký zájem, proto jsme se rozhodli ji nabídnout také našim zákazníkům na Táborsku,“ sdělil Vít Sechovec.



JAK TO FUNGUJE

Obchodní družstvo Jednota službu nabízí ve spolupráci s Československou obchodní bankou. Částka je limitována výší deset tisíc korun, poplatek za úhradu složenky v hotovosti činí 20 korun. V případě platby kartou se navyšuje o 1,5 procenta z hrazené částky.

Zákazník předá složenku obsluze, která zadá údaje do pokladny a vytiskne potvrzení s platebními údaji. Zákazník je zkontroluje a podepíše. Následně uhradí stanovenou částku, za níž dostane potvrzení o provedené platbě. Uhrazená složenka či platební příkaz zůstanou v pokladně.