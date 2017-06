Jednoduchý lapač vás zbaví otravných vos

Tábor - Obtěžují nás venku obří vosy, nebo nedorostlé sršně? Otázka, kterou si nyní lidé pokládají, když kolem jejich hlav krouží obtížný hmyz většího rozměru.

Ještě nyní máme v paměti léto 2015, kdy vos bylo enormní množství. „Nevím, doma jsme se o tom bavili, protože nás otravují na zahradě. Skoro si myslíme, že to jsou sršni,“ zamýšlí se Michaela Brathová ze Sezimova Ústí.

Pravdu má v tomto případě zřejmě každý. Jan A. Myslivec, jenž se problematikou vos zabývá, vysvětlil, že vosa dokáže dorůst do úctyhodné délky. „Mezi vosou a sršní není příliš velký rozdíl. Patří do stejné skupiny sršňovitých,“ upřesňuje včelař.

Bojíme se obou, po žihadle nikdo z nás netouží, hlavně od sršně. Zatímco v Čechách žije pouze jeden druh sršně, vos hned několik. A mohou dosáhnout značné velikosti, jako například letos. Tím je lehce zaměňujeme za ještě malou sršeň. Velikost těla vosy odráží kvalitu stravy. Čím víc je příroda štědřejší, tím se vose lépe daří a roste.

Táborský včelař Jan Antonín Myslivec říká, že se mýlíme, když se víc bojíme sršní. „Sršeň má mnohem menší množství jedu než vosa. A nejvíc jedu se člověku dostane do těla při bodnutí včelou,“ vysvětluje a poskytl i návod, jak snadno si vyrobit lapač.

Liší se mezi sebou druhy jedu? Také se říká, že včelí bodnutí je vlastně léčivé.

Jed včel, sršňů a vos se sice v drobnostech liší, ale složení je velmi podobné. A léčivé jsou vlastně všechny. U vos to ale takhle moc nefunguje, protože je ho zhruba třikrát méně. Sám jsem na to přišel, když jsem byl v lázních. Primář mi na bolest zad doporučil včelí žihadlo. Dovedl nás na kopec a tam nám do zad nechal píchat včely. Neuvěřitelně si mi to tehdy zlepšilo. Tehdy jsem se pro včely nadchl a začal sám včelařit.

Sám někdy dostanu třeba i deset žihadel, a nijak neoteču. Mám proti tomu už vypěstovanou odolnost. A toto bych doporučil podstoupit každému alergikovi. Pochopitelně pod lékařským dohledem a za pozvolného zvyšování dávek.

Jak naopak zabránit bodnutí?

Nedělat rychlé pohyby a vosy neodhánět. Vosa při příletu člověka nejprve jakoby očichá. Nejde ovšem ani tak po pachu, jako spíš po pestrých barvách. Velmi ji lákají barvy připomínající květy. Když ji člověk nechá být, po chvíli odletí. Máváním rukama ji akorát rozdráždíte. Z její strany jde vlastně o obranu. Jinak by si pouze oblétla lidskou postavu. Na rozdíl od komárů nejsou agresivní.

A pokud se jimi nechcete nechat obtěžovat třeba na zahradě, doporučuji vyrobit jednoduchý lapač vos. Stačí vzít láhev od okurek a na dno nalít trochu šťávy nebo vody s cukrem. Do lahve se pak vloží PET lahev s odříznutým dnem. Vosy do ní vlétnou, ale ven se jim dostat už nedaří a utopí se. Je zvláštní, že to funguje na vosy i sršně, ale ne na včely. Pokud budou na každé zahradě stát dva nebo tři lapače vos, jejich množství se výrazně sníží. My včelaři ale vosy nelikvidujeme, jak se občas lidé domnívají.