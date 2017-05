I Soběslavští už nakoupí v Obchodě dobré vůle

Soběslav - Rolnička v Soběslavi otevře svůj další Obchod dobré vůle.

Během dvou let půjde v pořadí o třetí prodejnu, v níž lidé podporují neziskovou organizaci. "Máme radost, že si obchody našly své dárce i zákazníky. Proto jsme se rozhodli pro otevření v pořadí již třetího obchodu, tentokrát v Soběslavi. I v tomto případě se jedná o obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením," uvedla k aktivitě vedoucí fundraisingu Ludmila Pokorná s tím, že obchod otevřou 31. května.

Každý může Rolničku podpořit dvojím způsobem, což vysvětluje vedoucí obchodů Barbora Růžičková. "Princip je jednoduchý. Lidé nám darují funkční, ale nepotřebné věci, které my v obchodě očistíme a nabídneme k prodeji. Hlavním účelem otevření obchodů však není finanční zisk, ale vytvoření pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením,“ říká.

Diakonie Rolnička v současné době zaměstnává 74 lidí se zdravotním postižením, kteří pracují v běžném provozu střediska, v chráněných dílnách, čajovně nebo v Obchodech dobré vůle. Otevřením nového v Soběslavi se počet pracovních míst navýší o další čtyři.

„Podpořit náš nový obchod může každý. Stačí do obchodu v Jirsíkově ulici přinést jakékoli nepotřebné věci. Vybíráme cokoli kromě obnošeného oblečení a bot. Nejčastěji je to nádobí, hračky nebo knížky. Věci mohou lidé přinést každý den v otvírací době," dodává Barbora Růžičková. Ve všední den bude otevřeno od osmi do 17 hodin, v sobotu od osmi do jedenácti.

První Obchod dobré vůle otevřela Rolnička před dvěma lety v bývalé škole ve Světlogorské a druhý ve Střelnické ulici v Táboře.

Rolničku mají lidé v podvědomí i tradičním Rolničkováním, které se na soběslavské plovárně koná v pátek od 16 hodin a jako vždy je připraveno spousty zábavy: vystoupí kejklíř Vojta Kotek, mažoretky, roztleskávačky, divadlo Koňmo nebo od 18 hodin českobudějovičtí Hellboys, kteří předvedou americký fotbal.