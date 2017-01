Hrozba ptačí chřipky děsí i obyvatele na jihu Čech

Jižní Čechy - Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 po Moravě už dorazila i do Čech. Někteří chovatelé spoléhají na to, že jsou daleko od rizikových zón.

Výstavní exempláře slepic.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Chovatelé ptactva a drůbeže v regionu s obavami sledují případy výskytu případů tohoto zákeřného onemocnění. Někteří doufají, že jejich chovy jsou mimo rizikové zóny, neboť jsou daleko od míst, kde se vyskytuje vodní ptactvo. Ale to je slabá útěcha.



„Obavy pochopitelně máme," potvrdil Oldřich Smolík, předseda Základní organizace Českého svazu chovatelů (ČSCH) Besednice a současně i předseda okresního výboru ČSCH. „Já sám už mám oproti dřívějšku jenom 80 holubů, ale když jich má někdo například 200 a závodní poštovní holuby, a musel by je kvůli onemocnění vybít – to je pak katastrofa a točí se v tom velké peníze."

„Mám přes zimu holuby ve voliéře, vůbec je nepouštím ven. Nejen kvůli chřipce, ale hlavně kvůli predátorům, jako jsou jestřábi, kuny a podobně." Aby zabránil zavlečení infekce, pečuje o své holuby sám. „Mám tam svou obuv, voliéry čistím, jak jen to jde, pravidelně je dezinfikuji. Jediná obrana je ptáky izolovat, aby k nim nemohla venkovní zvířata," říká Oldřich Smolík. Pro chovatele výstavních holubů, drůbeže a exotického ptactva by zavlečení infekce představovalo pohromu. „Nejde jeno velkou finanční ztrátu, ale než si chovatel vychová špičkové výstavní exempláře, trvá to i deset patnáct let," vysvětlil.



„Jsem názoru, že nákaza hrozí v okolí řek, na které se při zmrznutí rybníků stěhují vodní ptáci," míní Jaroslav Klícha ze ZO ČSCH Střítež. „My jsme od řeky daleko, tak jsem v klidu. Mám výstavní holuby, slepice, husy, v tomto počasí ale ani drůbež nemá tendenci vylézat ven."



Krajská veterinární správa o opatřeních proti šíření ptačí chřipky chovatele informuje už od října. „Určitou výhodou je, že Česko leží mimo koridory hlavní migrace ptáků," říká ředitel Krajské veterinární správyv Č. Budějovicích František Kouba. „Díky tomu jsme se chřipce dlouho vyhýbali, ale trochu se obávám toho, že po zamrznutí rybníků se vodní ptáci začnou přesouvat a shromažďovat na řekách. Víc vnímaví ptáci jsou labutě, těch se našlo uhynulých při stejné situaci před deseti lety na Vltavě z Budějovic až po Orlík asi dvanáct."



Podle jeho slov nejsou ptačí chřipkou tak ohroženy velké chovy drůbeže a chovatelé exotického ptactva, protože ti musí dodržovat dané hygienické předpisy neustále. Problém se týká hlavně drobných chovatelů drůbeže.



„Ptačí chřipka se přenáší hlavně trusem, nebezpečí stoupá, když mrzne, protože virus v trusu přežívá," říká František Kouba. „U drobnochovatelů drůbež běhá venku spolu s volně žijícími ptáky. Proto je třeba, pokud to jen jde, zajistit jejich minimální kontakt s okolím. Krmení uložit do uzavřených prostor, aby k němu nemohlo ptactvo."



Na uhynulé ptáky by lidé neměli sahat, při jejich úklidu používat rukavice, roušku, ptáka nevhodit jen tak do kontejneru, ale vložit do igelitového sáčku, nebo ho radši spálit.

„Zvýšený úhyn je však povinné nahlásit krajské hygienické správě," připomíná František Kouba.

Zásady prevence:

Ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem.

Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží.

Krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem.

Pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci.

Nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci.

Venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany).

Využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce.

Oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři.

Nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.