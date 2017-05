Hrob Josefa Němce opět připomíná Vzdor

Tábor - Holašovický sochař Richard Rudovský v pátek ráno přivezl opravenou sochu od J. V. Duška, která přes deset let ležela na dvoře muzea.

Teď se po 40 letech vrátila na své původní místo, a sice na hrob manžela spisovatelky Boženy Němcové Josefa, jenž je pohřbený v parku, dříve hřbitov, pod Kotnovem.

Sochu s názvem Vzdor měl ve své péči sochař necelé tři měsíce. "Byla to zajímavá práce, už tím, že jsem si o Němcovi i něco přečetl a dostala se mi do ruky i původní Duškova studie a člověk se taky trochu musí i vžít do osobnosti původního stvořitele sochy, toho při takové práci nesmíte opomenout, a to mě strašně bavilo. Myslím, že nás Dušek přes toho Němce navádí, abychom taky vzdorovali a nenechali se spoutat dobou a jinými názory," vyčetl autor opravy z názvu díla, jenž vystihoval neústupnost buditele Josefa Němce.

Skulptura na dvoře přežila bez větší újmy, pouze se již nedohledal původní reliéf s portrétem zemřelého. I ten proto dostal nový, z bronzu a příští týden dorazí do Tábora i náhrobní deska, bez níž by nikdo nevěděl, kde hrob českého buditele hledat. Slavnostní odhalení se odehraje v červnu.

Richard Rudovský v Táboře restauroval ještě například památník Jana Husa, Pietu na Žižkově náměstí, i reliéfy a nápisy na památníku obětem poprav v době heydrichiády.