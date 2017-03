Hradní zříceniny nejsou vyjmuty z EET

Českokrumlovsko - Romantika starých hradů podraží. Projeví se to ve vstupném a v ceně upomínkových předmětů.

Mnoho menších a lidmi opomíjených památek v regionu bývalo kdysi důležitými sídly nebo strážními hrady. Na snímku Radek Kocanda ze sdružení Hrady na Malši.Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

Spolky obnovující zbytky kamenných svědků naší historie mají prakticky dvě možnosti. Pro ty menší, které se vejdou pod limity EET, se nic nemění. Větší a ambicióznější, s vlastními prodejnami suvenýrů a občerstvení, už musí k – často odlehlým – ruinám přivést internet a zajistit provoz elektronické evidence tržeb. Patří mezi ně i Jihočeské Hrady na Malši, v jejichž čele stojí jednatel Radek Kocanda.



„EET nám přineslo dva hlavní problémy,“ říká. „Musíme si koupit technické vybavení a software, ale nemáme možnosti odpisů jako běžný podnikatel. Pak je tu otázka zajištění provozu. Je rozdíl, jestli EET provozuje živnostník, nebo skupina čtyřiceti dobrovolníků,“ vysvětluje s tím, že v takto proměnlivém týmu je těžké předejít bezchybnosti a následným udáním a postihům.



Hradní spolky koncem loňského roku – kvůli nejasnostem okolo EET – založily na Pořešíně takzvanou Svatomartinskou alianci. Její představitelé se dostali až k ministrovi financí. Přesto, že výsledek jednání hradní spolky od EET neosvobodil, Radek Kocanda nehovoří o neúspěchu. Potvrzuje, že aliance nebyla myšlena jako protestní organizace, ale jako seskupení, které chce jasně definovat pravidla v rámci prostoru své činnosti. A nejen to. „Máme i jiné cíle, například v oblasti společné propagace. Jde také o dobrou platformu k setkávání,“ konstatuje. „U nás začneme s EET v dubnu s otevřením hradu. Přinese to patrně mírné zdražení služeb a možná i vstupného. O co více peněz spolkne provoz evidence, o to méně půjde do jednotlivých hradů,“ dodal Radek Kocanda.