Houbař se vrátil z lesa s nadílkou smržů

Tábor - František Novotný z Tábora se z letos první výpravy do lesa kolem Vrchotových Janovic rozhodně nevrátil s prázdnou.

František Novotný si domů nesl 91 kousků smrže obecného.Foto: archov Františka Novotného

Domů přinesl košík plný drobných houbiček s tmavým kloboučkem, které mnozí houbaři často přehlížení. Devadesát jedna kousků smrže obecného je důkazem, že i v tuto dobu se vyplatí do lesa vyrazit.

"Jde totiž o výbornou houbu, která je u nás srovnávaná s lanýži," upozorňuje houbař, jenž nám přidal i recepty, jak u nich doma smrže připravují.

Zajímavé recepty na smrže:

S rýží:

1 hrnek kulatozrnné rýže

4 lžíce másla

2 hrnky drůbežího vývaru (nebo jiného)

200 g čerstvých smržů

1 středně velká cibule nakrájená na jemno

100 ml sladké smetany

půl lžičky drceného kmínu

půl lžičky sušeného česneku

sůl, bílý pepř, nastrouhaný parmazán nebo gouda

trochu nasekané petrželky

Dvě lžíce másla rozehřejeme, minutku v něm obalíme rýži, přidáme vývar a za občasného míchání dusíme pod pokličkou do změknutí. V případě potřeby podlijeme.

Cibulku osmahneme na zbylých dvou lžících másla, přidáme očištěné a nasekané smrže spolu s pepřem, kmínem a sušeným česnekem. Po pěti minutách podlijeme dvěma lžícemi vody a dusíme do změknutí hub.

Pak přilijeme smetanu, krátce zredukujeme. Houbovou směs vmícháme do hotové rýže a přisypeme petrželovou nať.

Na talíři posypeme parmazánem.



Dušené smrže:

600 – 700 g smrže obecného

40 g másla

1 větší cibule

1 dl sladké smetany

10 g hladké mouky

sůl, mletý pepř

medvědí česnek nebo zelená petrželka

Na másle lehce osmahneme nakrájenou cibuli, přidáme očištěné, nakrájené smrže a podusíme (asi 15-20 min.) Když jsou měkké, zaděláme je smetanou rozmíchanou s moukou, povaříme, osolíme a opepříme.Ozdobíme nasekaným medvědím česnekem. Podáváme s žitným nebo toustovým chlebem.



Směs ze smržů na těstoviny – makarony:

300 g smržů

300 g krájených rajčat (možno z konzervy)

1 cibuli

olej nebo kousek másla

sůl, pepř, česnek, dobromysl, případně další zelené bylinky.

Smrže očistíme a na větší kousky nakrájíme. Pokrájenou cibulku osmahneme na oleji, přidáme pokrájený česnek (asi 1 - 2 stroužky), rajčata, smrže a lehce podusíme. Přidáme koření a bylinky. Hotovou směs podáváme na běžným způsobem uvařených makarónech. Na povrch můžeme nastrouhat trošku tvrdého sýra gouda nebo parmezán.