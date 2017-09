Hospoda Na Růžku se v anketě Deníku umístila už počtvrté

Mladá Vožice – Martin Gröhling provozuje hostinec Na Růžku už několik let a za tu dobu z něj dokázal vybudovat místo, kde lidem chutná a kam se rádi vrací.

Do mladovožické hospody Na Růžku se lidé rádi vracejí.Foto: Deník/Jiří Dintar

Spokojení hosté si to ovšem nenechali jen pro sebe, a hospodu již počtvrté dostali na přední místo v anketě Deníku. Letos skončila v Jihočeském kraji třetí.



Co říkáte na úspěch v anketě? Není pro vás už ničím novým…



Mám z toho samozřejmě obrovskou radost pokaždé. Věřím, že za naším úspěchem stojí poctivá práce a to, že jsou tu hosté spokojení. Lidé si už o nás řekli mezi sebou a hodně se jich k nám vrací i se svými přáteli a známými.



Jaký typ hostů k vám nejčastěji chodí?



Oslovujeme širokou škálu lidí. Od klasických štamgastů přes dělníky, kterým nabízíme klasické obědy a hotovky. Přes víkend chodí hodně mladí lidé, v létě zase tradiční sezona cyklistů. Naší největší výhodou je, že se nezaměřujeme jenom na jednu klientelu, máme široký záběr. Každý host si u nás dokáže vybrat.



Čemu svůj úspěch přičítáte nejvíc?



Věřím, že za to může hlavně jedna věc: osobní nasazení. Spousta lidí si pořídí hospodu, ale vlastně pořádně neví, co se v ní děje. Já jsem tady denně. Člověk se stará, a asi je to někde vidět.