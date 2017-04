Hokejový turnaj začal. Na pořádek ve městě dohlížejí desítky policistů

České Budějovice – Zatímco ještě ve středu večer seděl Pavel „Pajky" Vágner ve sportovní hale, kde coby volejbalový nadšenec oslavoval s hráči Jihostroje zisk titulu mistrů ligy, ve čtvrtek už mířil do Budvar arény. Jihočeská metropole totiž v době od 27. do 30. dubna hostí České hokejové hry.

Vyprodaná Budvar aréna v Českých Budějovicích sleduje úvodní zápas Českých hokejových her mez Finskem a Českou republikou.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Sportovní svátek je to každopádně. Takový turnaj, který se navíc koná před mistrovstvím světa, slibuje suprovou podívanou,“ řekl věrný fanoušek Motoru i Jihostroje. „Určitě to bude mít náboj a já věřím, že vyhrajeme 3:1,“ tipoval Pavel „Pajky“ Vágner ještě před začátkem turnaje, jak dopadne úvodní zápas mezi výběrem Česka a Finska.

Zatímco hokejoví fanoušci tak prožívají euforii, policisté mají plné ruce práce. Jak uvedl Milan Bajcura, mluvčí jihočeské policie, v terénu jich ve čtvrtek byly desítky. Dohlíželi nejen na pořádek v ulicích, ale bedlivě sledovali také dopravní situaci.

„Zatím je to takový klasický budějovický provoz, kdy lidé míří do svých domovů,“ komentoval Milan Bajcura hodinu a půl před začátkem turnaje dopravní situaci v jihočeské metropoli. „Teď chodí jen fanoušci, kteří tam chtějí být mezi prvními a užít si tu atmosféru. Největší nával čekáme tak hodinu před zápasem,“ dodal jihočeský policejní mluvčí a měl pravdu. K prasknutí bylo v 18 hodin narvané parkoviště u sportovní haly, zaparkovat se nedalo ani u protějšího Kauflandu. Milan Bajcura tak znovu apeloval na řidiče mířící do města na hokej, aby svá vozidla nechávali na vyhrazeném parkovišti.

„Po domluvě s Povodím Vltavy a městem České Budějovice je možné parkovat na náplavce. Zaparkovaná vozidla budou navíc pravidelně kontrolována hlídkami Policie ČR a městské policie, aby nedocházelo k trestné činnosti jako vloupání do vozidel a podobně,“ ujišťoval policejní mluvčí Milan Bajcura.