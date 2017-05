Hnutí ANO si dává na čas, radního ještě nedodali

Tábor - Očekávané hlasování o novém radním v pondělí při jednání zastupitelů nebude. Šéfka klubu hnutí ANO Radka Maxová jméno zatím nedodala.

Na snímku krajská předsedkyně hnutí ANO Radka Maxová.Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Zdůvodňuje to tím, že v místní organizaci se na náhradníkovi za Petra Nováka, jenž na funkci rezignoval koncem dubna, zatím nedohodli. „Uvolněné místo v radě určitě chceme obsadit naším zástupcem. Nejprve ho ale chceme probrat s členskou základnou,“ upřesnila Radka Maxová.

Zatímco ANO si dává na čas, starosta Jiří Fišer už si stanovil hranici. „Pokud žádného nenavrhnou, na příštím zastupitelstvu vyzvu všechny ostatní kluby, aby navrhly svého kandidáta. Nechci nikomu upírat právo,“ upozorňuje.

V zastupitelstvu nejde pouze o pozici radního, Petr Novák opustil také finanční a kontrolní výbor.

V radě by vedle Radky Maxové měl usednout jeden ze dvou dalších zastupitelů z ANO: ředitelka základní školy Alena Heršálková, nebo šéftrenér mladých hokejistů Štěpán Kadilák. O své kandidatuře nechtějí spekulovat. Zatímco Štěpán Kadilák svou misi na post radního ještě ani nezvažoval, jeho kolegyně Alena Heršálková je připravenější.













Alena Heršálková,

ředitelka základní školy











Štěpán Kadilák,

šéftrenér mladých hokejistů

„Radní bych se mohla stát, protože vím, že jeden z nás to bude. Ale ještě k tomu nebylo setkání, takže není nic domluveného. Časově bych funkci v radě se svým zaměstnáním zvládla, dalo by se to skloubit,“ potvrdila ředitelka základní školy.

Volba nicméně může padnout i na kolegu. „Ještě jsem o tom ale nepřemýšlel, pokud by se tak ale stalo, prosazoval bych především sport, protože za sportovce jsem v zastupitelstvu. Ale také peníze pro děti,“ naznačil svou roli v radě.

Petr Novák v Táboře rezignoval po složení mandátu v krajském zastupitelstvu a představenstvu jihočeských nemocnic. Ponechal si pouze post v představenstvu Teplárny Tábor a mandát táborského zastupitele.