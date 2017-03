Grafiky Vlastimila Soboty nesou humor, nápad i pozitivní energii

Malšice – Vlastimil Sobota je tak trochu i Jihočech, neboť část svého života tráví na chalupě v Jarošově nad Nežárkou.

V úterý večer představila Galerie Malšice litografie výtvarníka Vlastimila Soboty, Průřez jeho dílem, v němž mají zastoupení i ex libris, tu bude k vidění do pátého května.Foto: Deník / Šatrová Alena

Jeho tvorbu už viděli návštěvníci výstav například v Týně nad Vltavou, Českých Budějovicích, Jarošově nad Nežárkou a nyní v Malšicích.

Součástí jeho tvorby jsou i ex libris, jeho rukou už jich vzniklo sto a vůbec první vytvořil na zakázku pro jednu sběratelku. Jako motiv zvolil hvězdy. „To bylo asi v polovině 80. let, ale úplně naplno jsem tyto obrázky začal kreslit pro Zemědělské noviny, které v té době byly ještě tištěné horkou sazbou a když nevyšla délka článku a bylo ho třeba něčím doplnit, tak jsem honem rychle něco nakreslil,“ vzpomíná na začátky své umělecké dráhy. Hned druhý den tak mohl vidět výsledek své práce. Do novin už nekreslí a tak trochu vnímá, že jim dnes veselé obrázky k tématu chybějí.

Ex libris ani postupem času neopustil, drobné litografie v jeho ateliéru vznikají i nadále, někdy i dle zadání kupce a většinou maximálně do šesti barev. Vzhledem k tomu, že pro každou barvu musí autor vyprodukovat samostatný obrázek, nejde o techniku zrovna nejsnadnější a nejrychlejší. „Na rozdíl od hlubotisku, kdy je možné si destičky uschovat a vracet se k nim a obrázky dotiskovat, u litografie se kámen po poslední barvě zbrousí a již se k obrázku vracet nedá,“ vysvětluje rozdíl. Loni se v Týně nad Vltavou zúčastnil sympozia právě o hlubotisku, a to použil techniku tak zvaných suchých jehel, tedy rytí jehlou do destičky. Vzorek z tohoto oboru je rovněž v Malšicích k vidění.

Do městyse na Táborsku jej pozval starokatolický farář Alois Sassmann, jenž se s ním spřátelil nejen přes ex libris, ale také přes rodokmeny, v nichž oba hledají své kořeny. Jak v úvodu vernisáže Alois Sassmann uvedl, dílo jeho přítele naplňuje humor, nápad, pozitivní energie a hra s barvami. Vlastimil Sobota, absolvent SUPŠ grafické v Praze, v Malšicích vystavuje do pátého května. Jeho tvorbu objevíte i ve sbírkách různých zahraničních muzeích, například v Holandsku, Dánsku nebo Francii.

