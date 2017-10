Fotograf zemřel před 25 lety

Tábor – V neděli si rodina a přátelé Marie Michaely Šechtlové připomínají slavného fotografa Josefa Šechtla, od jehož smrti v tento den uplynulo 25 let.

Otec táborské výtvarnice se narodil 26. dubna 1925. Zemřel ve věku 67 let. Fotografii se věnoval společně s o tři roky mladší manželkou Marií, která jej přežila o 16 let. Společně až do znárodnění vedli v Táboře rodinný ateliér a stali se propagátory barevné fotky.