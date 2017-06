Fotbalisté mohou stavět. Dostali 10 milionů

Tábor – Když loni v dubnu iniciativou ANO fotbal rozbil radniční koalici, strana vítězů se těšila, že co nevidět bude stadion patřit pod město a to ho zmodernizuje. Pravdu měli z poloviny: města není, přesto do něj posílá 10 milionů.

Výkonný ředitel FC MAS Táborsko Tomáš Samec s trenéry A-týmu Romanem Nádvorníkem a Radimem Kokešem (zleva).Foto: Jan Škrle

Fotbalová veřejnost se dočkala, zastupitelé posunuli modernizaci sportoviště o velký krok dopředu. Udělat ho ale nebylo snadné. Ve vzduchu visel fakt, že FK Tábor přišel o většinového vlastníka, a příjmy se tak smrskly na polovinu.

Radní Petr Havránek z T2020 proto navrhoval opatrnější postup a chtěl uvolnit jen šest milionů. „Další by dostali s podmínkou, že se udrží v soutěži,“ zdůvodnil.

Táborští zastupitelé neměli hlasování o dotaci pro fotbalový klub jednoduché. Z jedné strany na ně útočilo vědomí, že se již loni rozhodli stadion od soukromého subjektu převzít a přestavět, z druhé skutečnost, že mají investovat do cizího. Bezúplatný převod sportoviště se totiž právně ukázal jako velké sousto pro obě strany. Obavy neskrývá komunistický zastupitel Václav Ebert.

„Jsem z toho rozpačitý. Toto je proti normálnímu myslení, investovat máme do vlastního,“ míní, zatímco jeho kolega z ODS František Dědič oceňuje posun v naplnění loňského usnesení o převodu stadionu. „Tábor má mít vlastní stadion pro dospělé a toto je nejlevnější způsob, to oceňuji. Zatímco třeba traktor je možné odnést, tribuny určitě ne a na převod majetku jednou stejně dojde,“ věří. Starosta Jiří Fišer loni v případě fotbalu zůstal na straně poražených, přesto musel převod stadionu připravovat a nyní už dotaci pro klub podpořil.

„Nechci nechat kostlivce ve skříni, ačkoli jsem ho tam neumístil já, ale Petr Novák a senátor Větrovský. Ale nejde o osoby, my teď do areálů u Jordánu investujeme velké peníze (Sokolská plovárna, stadion Míru, hala v Kvapilově ulici, retoping atletického oválu, bazén), takže přece jen soudím, že slušnou podobu by měl mít i fotbalový stadion,“ vysvětlil starosta své smíření se skutečností, jenž loni proti sobě postavila profotbalové ANO a ČSSD proti nefotbalovému T2020 a Jinak!

Právě místostarostka Jinak! Michaela Petrová se proti takové podpoře klubu nadále ostře vymezuje a se svým kolegou Milošem Tuháčkem dotaci nepodpořili. „Násilně nám vnutili myšlenku, že stadion převezmeme. Rok se sešel s rokem a máme tady dotaci na 10 milionů. Pokud ale máme investovat do fotbalu a dětí, tak do našich stadionů a hřišť, kde trénují děti a ne pouze A mužstvo,“ trvá na svém, že opravit z městských peněz by se měla hřiště městská.

Usnesení zastupitelů, jemuž dalo hlas 18 z 27 členů, ale na děti pamatuje i v případě cizího stadionu. V dotační smlouvě vymezuje časový prostor, který klub bude muset dětem poskytnout. Zástavní právo pak Táboru ochrání současnou dotaci po dobu deseti let.

ROZHOVOR: S výkonným ředitelem klubu FC MAS Táborsko Tomášem Samcem:

Klub, který k poslednímu květnu přišel o donátora Jiřího Smrže, musí podmínky pro soutěž splnit do konce srpna, jinak bude dál hrát na hřišti na Soukeníku v Sezimově Ústí. Ačkoli ve svých příjmech odchodem velkého sponzora zaznamenali propad z 28 na 14 milionů, výkonný ředitel Tomáš Samec nepřipouští, že by v tabulce sestoupili.

Jak se nižší rozpočet u vás projevuje?

Nižší příjmy se již projevily. proto jakmile pan Smrž oznámil odchod z klubu, začali jsme s úspornými opatřeními na všech úrovních. Samozřejmě největší úspory jsou v A týmu. Předpokládáme, že do nové sezóny nastoupí omlazený tým, v němž budou mladší hráči, kteří teprve čekají na svoji šanci. Samozřejmě, že se kádr zúží. Další opatření jsou v nákladech na režii.

Snižujete i počet placených funkcionářů?

Ano, i v managementu končí někteří zaměstnanci. Celkem jde o tři.



Muselo se sáhnout i na váš plat ředitele klubu?

Opatření se týkají naprosto všech, takže i mě.



O jakou hvězdu jste přišli?

To už bylo na podzim, kdy jsme přišli o Ibrahima Benjamina Traorého, který odešel do Zlína a teď slaví vítězství v domácím poáru a účast v Evropské lize. Souhlas s tréninkovou činností v Olomouci má Petr Javorek, nicméně ze základní sestavy by měli odejít jen tři hráči a kostra by nám měla zůstat. Samozřejmě největší dopad to má ten, že kádr šestnácti až osmnácti hráčů druholigové Kvality s zúží třeba na dvanáct a zbytek budou mladí kluci. Na druhou stranu i nám nastoupil náš odchovanec Vojtěch Kostka, který bude dostávat větší šance.

Budete s takovým kádrem schopni udržet druhou ligu?

Ekonomika se vždy nerovná sportovnímu výsledku, navíc nám zůstává celá obrana a ze středu zálohy by měl odejít jen jeden hráč. Už dnes dáváme prostor mladým perspektivním hráčům.

Kolik si u vás hráči vydělají?

Průměrný plat hráče, kteří jsou osoby samostatně výdělečně činné, se pohybuje kolem dvaceti až třiadvaceti tisíci před odečtením nákladů.



Proti dotaci žádá město i záruky a pokud klub poruší dohody, bude muset dotaci vracet. Teď ale může začít s přestavbou dle parametrů soutěže, již FC MAS Táborsko hraje. Přírodní trávník na ploše již leží, nejmarkantnější změnou tak nově bude tribuna pro diváky a sociální zařízení. Do 10 milionů se vejde také chodník od brány do kabin, vybudování sektoru pro fanoušky obou stran i pro policisty a novináře a nezbytné je i dodržení dostatečné kapacita pro parkování, aby při zápasech celá Kvapilova ulice nezkolabovala.