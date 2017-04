Festival vína jde do finále, Táborsko navíc zasype lavina prvních velikonočních akcí

Táborsko - Bohaté menu víkendových akcí servíruje nejen obyvatelům táborského regionu nejednu lákavou delikatesu.

V Táboře se koná festival vína. Foto: David Peltán

PÁTEK

BECHYNĚ

Už od 9. hodiny ranní hostí lázeňské město nad Lužnicí dvoudenní postupovou přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů pod známou hlavičkou Bechyňské jaro. Také zítra začnou soutěžní klání v kulturním domě v 9 hodin. Dodejme, že letos slaví tato akce už pětadvacáté narozeniny.

Ani Bechyně nezůstane stranou programu Noci a Andersenem. Třinácté nocování s díly legendárního pohádkáře začíná v městské knihovně už v 17 hodin a je určeno dětem od 7 do 12 let.

JISTEBNICE

Dům hasičů v Jistebnici provoní od 17 hodin již čtvrtá Ochutnávka vín z Moravy. Konec degustace je naplánovaný na 21. hodinu, ale dá se očekávat, že se dýchánek se zlatým, rubínovým či růžovým „moravským pokladem“ přece jen protáhne… Ale pozor! Akce v sobotu pokračuje, a to od 10 do 13 a od 16 do 20 hodin.

OPAŘANY

Podboří - Kasíno ožilo už ráno 7. Velikonoční prodejní výstavou. Její páteční program potrvá do 22 hodin, v sobotu se pak brány výstavy otevřou v 9 hodin.

SEZIMOVO ÚSTÍ

Kino Spektrum zve tentokrát své návštěvníky na netradiční podívanou. Od 17.30 hodin mohou shlédnout pozoruhodný francouzský dokument Putování tučňáků: volání oceánu. Promítání tohoto filmu se dočká reprízy i v neděli, a to rovněž od 17.30 hodin.

TÁBOR

Hotelová restaurace Illusion v Palcátu servíruje návštěvníkům probíhajícího Festivalu vína od 18 hodin Francouzskou gala večeři. Její atmosféru dokreslí podmanivé šansony Edith Piaf v podání Chouette Tria.

Ve 20 hodin se otevřou dveře hlavního sálu Hotelu Palcát pro fanoušky kapel Keks a The Tap Tap. Zajímavé spojení legendy rockových zábav a populárního uskupení studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu se rozhodně nenabízí hudebním příznivcům každý den.



SOBOTA



BECHYNĚ

Do budovy Staré školy se nastěhují Bechyňští osadníci. Lépe řečeno všichni, kterým učarovalo kouzlo deskových her. Tradiční turnajová klání vypuknou v 9.30 hodin a skončí zhruba v 16.30 hodin.

BOROTÍN

Základní škola v Borotíně hostí od 9 do 17 hodin Velikonoční výstavu s tvořivými dílnami. Květinové dekorace, kraslice, keramika, svíčky, výrobky z pediku, slámy, proutí i pravé kůže, didaktické výrobky ze dřeva či obrazy – to všechno můžete nejen shlédnout, ale případně si i sami vytvořit.

DÍRNÁ

Nevíte, co se sobotním večerem? Oblékněte si pyžamo a hurá do dírenské Hospody na náměstí! Ne, to není pozdní apríl… Od 19 hodin se právě tam koná Pyžamový bál, při kterém zahrají k poslechu a tanci Los Filipos.

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Blešák v plánské Farské zahradě se zítra od 8 do 11 hodin promění v místo, kde můžete sehnat i prodat téměř cokoliv.

Na plánském ostrově si zase dají v 9 hodin všichni ti, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a „Uklidit si Planou“. Mezi organizátory celorepublikové akce Ukliďme si Česko se přihlásilo kromě dvacítky firem na 500 obcí, 400 jednotlivců, přes 300 škol a především 800 zájmových organizací.

SEZIMOVO ÚSTÍ

Sezimoústecké Spektrum zve zájemce na Velikonoční pochoutky a výstavu narcisů. Podvečer. Program začíná v 16 hodin a jeho organizátoři přichystali například netradiční zdobení kraslic či soutěž o nejlepší sezimáckou i nesezimáckou velikonoční pochoutku. O dobrou náladu se postará i vystoupení staropražské kapely Hašlerky.

SOBĚSLAV

Do města na pravém břehu Lužnice se po roce znovu nastěhuje elitní cyklistický podnik Soběslavské okruhy. Centrem kritéria, které také letos přiláká na start špičkové tuzemské sportovce a reprezentanty předních týmů všech kategorií, se stane od 9.30 hodin náměstí Republiky. V rámci tradičního cyklistického svátku hostí soběslavské náměstí od 9 do 12 hodin také Malou paralympiádu.

Kuželna se stane od 9 hodin dějištěm velikonočního turnaje, který je určen dospělým kuželkářům (40 hodů) i dětským sportovcům (20 hodů).

Ve stejný čas začíná v Domě dětí a mládeže Soběslav tvořivá dílna Velikonoční dekorace, která je určená dětem od 7 let.

Kulturní dům zase prožije Duhový den. Od 11 hodin mohou návštěvníci akce podpořit výstavbu nové školní zahrady Mateřské školy Duha. Program bude mimořádně pestrý; od jarmarku, hudebních vystoupení či burzy hraček až po divadelní představení pro děti i dospělé a další dětské zábavné kratochvíle. Pořadatelé připravili tak domácí občerstvení.

TÁBOR

Hodně živo bude už od rána na Žižkově náměstí., kde se od 9 hodin koná tradiční Velikonoční jarmark i s kulturním programem.

Devátý ročník táborského Festivalu vína přijede zakončit dvacet předních vinařství z Čech a Moravy. Návštěvníci velkého koštu v sále hotelu Palcát, který se koná od 13 hodin, mohou ochutnat zhruba tři stovky vzorků vín. Festival nabídl denně v průběhu měsíce 24 degustací skvělého vína a i pokrmů, které k vínu neodmyslitelně patří. Doteď ho navštívily tisíce lidí.

Studio Grand slaví v sobotu v plné svěžesti své páté narozeniny a při té příležitosti připravilo několik příjemných překvapení. Od 9 do 16 hodin si můžete ve studiu zcela zdarma zacvičit.

V 17 hodin začíná módní a taneční přehlídka na Střelnici. Mezi hosty se nebude chybět Česká Miss roku 2008 Eliška Bučková, mistryně České republiky v pole sportu z roku 2013 Lucie Loo Šimková. Dorazí či módní návrhářka Tereza Sabáčková. Oslavy Grandu vyvrcholí tanečním večírkem.

Kristian Kodet se vrací do Tábora. V sobotu od 16 hodin slavnostně otevře svůj nový obchod se starožitnostmi spojený s galerií. Antik zaplní mimo jiné i díly svých předků. Zatímco mezi starožitnostmi se může objevit některá z Kodetových mnoha žehliček, krucifixů či pohárů, galerie spíš připomene dobu muzea. Pozvaní hosté si znovu poslechnou zpěv Báry Štěpánové, která před šestnácti lety zahajovala Kristianu Kodetovi i provoz muzea.

Fit studio O.K. na zimním stadionu srdečně zve všechny příznivce cvičení a zdravého životního stylu na tradiční jarní Fit day, kteráý se koná od 9 do 12 hodin. Vyzkoušet si můžete vyzkoušet oblíbené formy skupinových cvičení. Výživová poradkyně zájemcům podskytne rady, jak upravit či vylepšit jídelníček, a podpořit tak jarní úsilí mnohých dostat se po zimě do formy. Připravena je rovněž ochutnávka zdravé výživy a každý účastník obdrží dárek.

Živo bude u Jordánu i díky akcím Domácího hospice Jordán. Od 9.30 do 12 hodin uspořádal na střelnici Bleší trh. Úderem 18. hodiny se kostelem Narození Panny Marie rozezní první tóny dobročinného koncertu pro Domácí hospic Jordán se skupinou Only His z veselí nad Moravou.

Do již zmiňované akce Ukliďme České se zapojí také Tábor. Pořadatelských otěží se chopila například nezisková organizace Jóga v denním životě. Ti, kteří chtějí pomoci, se sejdou v 9 hodin před zahradnictvím Mateřídouška. Tentokrát se akce zaměří na místa kolem drážního podchodu mezi Lidlem a parkovištěm u Nového hřbitova. Rukavice, pytle a občerstvení jsou zajištěny. Lesní školka Žijem lesem zase od 9 do 12 hodin zaostří na své okolí, přilehlý les a místa kolem komunikací na Větrovech.

Od 10 do 16 hodin bude pro zájemce z řad veřejnosti zpřístupněna Farní zahrada v Děkanské ulici.

Galerie MP7 na Žižkově náměstí chystá na 17. hodinu vernisáž výstavy Pavlíny Kolářová, při které pochopitelně nebude chybět milý doprovodný program.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Sportovní halu TJ Lokomotiva oživí už popětadvacáté v historii závody o Veselský pohár ve sportovní gymnastice. Klání závodnic všech věkových kategorií vypuknou v 9 hodin.

ŽELEČ

Kulturní dům v Želči bude patřit od 15 hodin Dětskému karnevalu. Jeho program zpestří nejrůznější soutěže i vyhlášení nejhezčích masek s hodnotnými cenami a odměnami.



NEDĚLE



SOBĚSLAV

Kulturní dům prožije od 19 hodin Swingu plný večer a Modravých dálek volání. Právě tak se jmenuje koncert známého tria Sestry Havelkovy a Vokálního kvarteta The Swings.

STÁDLEC

Hosté ze Stádlce i blízkého a dalekého okolí budou srdečně uvítáni na Velikonočním odpoledni v sále Stádlecké restaurace. Stačí si přinést natvrdo uvařená a podepsaná vejce, a rázem se ponoříte do víru nejrůznějších roztodivných soutěží a kejklí. Pro děti připravili pořadatelé i malou tvořivou dílničku či závěrečné opékání buřtů.

TÁBOR

Divadlo Oskara Nedbala hostí od 19 hodin zajímavé představení zbojnického muzikálu Malované na skle. Nastudovalo ho městské divadlo Zlín a právě v neděli s ním zavítá do města nad Jordánem.

Na zahrádce sdružení Janíček o.p.s. se koná od 13 do 17 hodin jarní jarmark.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Ve městě na řekách Lužnici a Nežárce se v neděli postará o zábavu nabídka kulturního domu. Od 8 do 18 hodin je pro zájemce otevřena Velikonoční výstava s tvořivými dílnami pro děti. V 15 hodin se mohou zájemci pobavit na koncertě Posezení s Veseláky, tedy domácí kapelou známou z obrazovek TV Šlágr.