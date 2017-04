Festival Jeden svět navštívily režisérky Culková i Piussi

Tábor - Zhruba 300 diváků vidělo v posledních březnových dnech snímky, které se zabývaly tématy jako exekuce, uprchlictví, očkování dětí, dopady elektroniky na zdraví či domácí násilí.

Mezinárodní festival dokumentární filmů má v Táboře program do neděle.Foto: David Peltán

Do táborské Základní školy Bernarda Bolzana a kavárny a galerie MP7 je potřinácté přivezl mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.



„Festival v Táboře nabídl pestrý doprovodný program, čítající výstavy, koncerty, happening i besedy, a hlavně pak skvělé lidskoprávní filmy. Ty navštívily skoro tři stovky lidí, z návštěvnosti nám však ukrojilo krásné jarní počasí. I tak jsme ale spokojení, že je o závažná aktuální témata zájem,“ zhodnotil koordinátor táborského Jednoho světa David Andrlíček ze společnosti Cheiron T, jež festival spolu s dobrovolníky v Táboře pořádá.



Jeden svět táborskému publiku letos nabídl 14 filmů, k některým pak také debaty s autory či interprety. Pozvání tak přijala například Andrea Culková (Exekuce) nebo Zuzana Piussi (Český Alláh). Festival ještě zcela neskončil, nyní se denně do 12. dubna promítá pro žáky základních a středních škol.



„Rádi bychom poděkovali všem, kteří na festival přišli, ať už jako diváci či účinkující, a hlavně pak partnerům a sponzorům, protože bez nich by akce nebyla realizovatelná. Snad se tedy v Táboře na Jednom světě potkáme i příští rok,“ uzavřel David Andrlíček.

David Pelán