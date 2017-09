Dvacet milionů by si víc zasloužil chodník

Tábor - Lidé, kteří si přes železniční most nad Budějovickou ulicí krátí cestu, mají dostat lávku.

Častěji než most lidé využívají chodník.Foto: Deník / Alena Šatrová

Eliminuje nebezpečí, které jim hrozí při průjezdu vlaku do Bechyně. Kolik jich je? Průzkum si radnice před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele neudělala. Proto se na most vypravili redaktoři Táborského deníku. Jednoznačnou podporu totiž lávka, která povede souběžně s mostem, u zastupitelů nemá. Pod takovou sumu pro pár lidí, kteří porušují zákaz vstupu na most, se jen tak podepsat nechtějí. Náš průzkum jim dává za pravdu. Jednoznačně vyšel ve prospěch chodníku, jenž z Budějovické ulice vede do stráně a na nádraží.

Například Ladislav Šedivý z KSČM pro lávku nehlasoval. „Hlasoval jsem proti lávce, protože jde o zneužití peněz a politického vlivu. Když jsem před rekonstrukcí Křižíkova náměstí bojoval za podchod za dvacet milionů, bylo mi řečeno, že je to nesmysl,“ vysvětluje svůj odmítavý postoj.

První výběrové řízení na firmu, která by lávku postavila, skončilo neúspěchem. Přihlásil se jediný zájemce, jehož nabídka ceny překročila radniční rozpočet zhruba o tři miliony. Starosta Jiří Fišer uvedl, že zakázku vypíší znovu, přestože velký pokles ceny v současné době očekávat nelze. Snad jen více zájemců. Navíc bylo město úspěšné v dotačním řízením a získalo na lávku 13 milionů.

Pokud ale budou firmy za práci požadovat více než 20 milionů, bude mít s hlasováním problém i radní za ČSSD Tibor Stano. „Lávku jsem podpořil, pokud cena vyjde do 20 milionů. Pokud bude vycházet dráž, je lávka vážně na zvážení. Tábor ji nepotřebuje a je otázkou, zda zlepší dopravu,“ naznačil. Podle předpokladů by totiž lávka mohla prospět plynulosti dopravy v lokalitě Černých mostů, neboť by ji tak často nezastavoval semafor na přechodu pod mostem.

O tom je přesvědčený radní z vládního T2020, Petr Havránek. Domnívá se, že chodci, kteří nyní používají přechod na silnici a navazující chodník, lávka navede nad Budějovickou ulici. Nezájem ze stran stavebních firem vidí ve špatném načasování výběrového řízení, kdy neměly dost času si tuto zakázku zapracovat do svých plánů.

Radka Maxová z ANO pak volá po názoru lidí. „Měli bychom se občanů zeptat, zda lávku chtějí, například anketou,“ doporučuje před novým výběrovým řízením.

Na most jsme se vypravili celkem třikrát. Záměrně jsme zvolili frekventované časy: ve středu mezi 16. a 17. hodinou, tedy v době, kdy končí školy a lidé jdou z práce domů. Dále ve čtvrtek ráno mezi sedmou a osmou, a to hlavně kvůli školákům z Maredova Vrchu, třetí sčítání jsme provedli v pátek přes poledne, kdy se chodí na obědy. Dvacet milionů by si rozhodně zasloužila zmiňovaná asfaltová pěšinka. Přes ni během tří kontrolních časů prošlo 123 lidí, zatímco most použilo 17 chodců a jeden cyklista.

„Osobně častěji využívám chodník, ale myslím, že lávka nám prospěje, protože bychom pak nemuseli dlouho čekat na přechodu,“ míní jeden z chodců Vojtěch Špička ze Sezimova Ústí, které jsme oslovili ve středu odpoledne. Cestu ve stráni ve stejném čase využila také Jana Galiová z Tábora. „Přes most nechodím, protože je to zakázané. Jednou jsem si na něm ukopla kus boty, tak od té doby používám chodník, ale ráno po kolejích chodí opravdu hodně studentů. Dvacet milionů na lávku je ale hodně, spíš by je měli dát do chodníků nebo na cyklostezky.“

Lávku pro pěší a cyklisty staví také v Českých Budějovicích. Za 19,5 milionu překročí Vltavu u TJ Meteor. Délka lávky je necelých 40 metrů, což může být zhruba srovnatelné s táborskou lávkou.