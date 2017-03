Do tří základek posílá Tábor 70 milionů

Tábor - Loňský rozpočet města měl v kolonce stavby 74 milionů na celý rok. Srovnatelnou sumu teď Tábor posílá jen do tří základek.

Desítky milionů nerozdělili radní pouze mezi městská sportoviště, která je třeba postavit na nohy. Pamatovali s nimi i na základní školy. Aktuálně má město připravené tři velké projekty, jejichž rozpočet mluví o 72 milionech bez daně.

Místostarostka pro školství Michaela Petrová takovou sumu pro svůj rezort ještě nedostala.

„Za poslední roky je to rozhodně největší částka, která jde do školství. Navíc hned na tři školy najednou,“ říká s tím, že největší sumu a objem prací získala škola v Husově ulici. Z toho důvodu ale rekonstrukci i financování rozdělili do dvou let.

Ředitel školy Petr Zamrzla již nyní 720 školákům slibuje o týden delší prázdniny. Vysvědčení jim rozdají již 23. června.

Výuka ve škole v Husově ulici začala již v roce 1929. To ale její součástí ještě nebyla mateřská škola ani přistavěné horní patro. Zateplovat se budou jen novější stavby, původní budovy si vystačí hlavně s novými okny, fasádou a opravenou střechou. Ředitel Petr Zamrzla vidí i další nedostatky, na ty ale ani při této rekonstrukci, jež má zatím rozpočet na 56 milionů, nedojde.

„Tato rekonstrukce přinese obrovské vylepšení, ale potřebovali bychom i nové podlahy, protože na chodbách je stále původní dlažba a rádi bychom se zbavili i původní linkrusty na zdech. Důležité však je, že nebude unikat teplo a ušetříme na energiích, protože letos jsme protopili o pětinu víc než při mírných zimách,“ říká ředitel školy v Husově ulici.

Stavební práce se letos rozjedou také v Měšicích a ve škole na náměstí Mikuláše z Husi. První má rozpočet deset milionů a firma bude mít za úkol postavit přístavbu školy, vestavbu v dosud nevyužívané nevytápěné půdě, kde dostane místo družina, a škola změní i hlavní vstup a k němu i nový chodník.

Investice pro školu na Starém Městě je více než sedm milionů. Tady práce na výměně oken a nové fasádě (zateplení vzhledem ke statusu objekt památkové péče není možné) potrvají do října. To si podle místostarostky Michaely Petrové vyžaduje i organizační změny.

„Počítáme s tím, že dvě třídy dětí budou do ukončení prací městskou dopravou jezdit do školy na Sídlišti nad Lužnicí. Autobusy zařídí město,“ ujišťuje.

MILIONY V BOROTÍNĚ

Velké plány začne ve své škole realizovat také Borotín. Celkem do ní investuje 35 milionů.

Již loni za šest milionů zmodernizovali severní křídlo včetně vestavby dvou učeben, z nichž jedna slouží pro inkluzivní vzdělávání a odpoledne jako družina. Nyní mají podanou žádost o dotaci pro modernizaci původní části objektu. Vylepšit prostředí se má ve všech třídách v prvním patře.

Místostarostka Lenka Pípalová upřesnila, že celá škola se stane bezbariérovou. „Zatím máme bezbariérový vchod a učebny, ale už ne toalety, a také nám chybí výtah. Obojí je součástí projektu.“

Pokud dotaci získají, práce se rozjedou ještě na jaře. Šance na získání dotace pro financování oprav ve škole v Husově ulici se Tábor vzdal. Musel by totiž do projektu přidat i instalaci rekuperace vzduchu, přičemž dotace by pokryla právě jen tuto položku.